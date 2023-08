De la mano de Messi, Inter Miami remontó un juego adverso ante Dallas y accedió a cuartos

Lionel Messi tuvo actores de reparto argentinos pero como siempre fue el actor principal, el protagonista de un nuevo éxito de Inter Miami, esta vez ganándole de visitante 5 a 3 por penales a FC Dallas para pasar a cuartos de la Leagues Cup luego de empatar 4 a 4 en los 90 minutos regulares con un primer gol suyo a cinco minutos de empezado el cotejo y otro, de tiro libre faltando el mismo tiempo para el epílogo, luego de estar perdiendo 4-2.

Y una vez más, como con la selección argentina, como en Europa, ahora en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, Messi lo hizo. Hizo el milagro de remontar casi en soledad un partido prácticamente perdido. Con goles, golazos, y una magia que no se apaga y, por el contrario, sigue haciendo crecer la leyenda hasta límites inconmensurables.

Pero al principio el entrenador español de FC Dallas, Nicolás Estévez pareció tener claro desde el arranque como había que jugarle a un equipo con tres ex barcelonistas como Messi, Sergi Busquets y Jordi Alba, porque salió a presionar desde el arranque al Inter Miami de otro que pasó por el equipo “blaugrana” y dirigió a todos ellos como Gerardo Martino.

Y de hecho en los pies del oriundo de Tanzania, Bernard Kamungo tuvo la apertura del marcador antes de los dos minutos, pero el VAR le anuló esa conquista por posición adelantada.

Pero la inmediata respuesta de los de Miami fue una combinación que seguramente “se le pasó” al valenciano Estévez, como la que revivieron desde sus buenos viejos tiempos en Barcelona un subido Jordi Alba, que este domingo fue titular por primera vez, y Messi.

El lateral izquierdo llegó al fondo y tocó hacia atrás para la entrada franca del rosarino pisando el área grande para abrir el tanteador con un zurdazo bajo de primera con el pie abierto de par en par.

Iban cinco minutos y Messi convertía su sexto gol en cuatro partidos, y en tres de ellos haciéndolo antes de los ocho minutos de comenzado el juego.

7′ | Jordi ➡️ Messi to put us on the board early in the match 👏👏#DALvMIA | 0-1 | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/ZTIM2k819g

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023