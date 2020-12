¿Cuántas vacunas se aseguró Argentina y de qué laboratorios?

Mientras los países desarrollados avanzan con la compra de vacunas y el Gobierno argentino distribuye la Sputnik V y no da por caída las negociaciones con Pfizer, desde la administración nacional aseguraron que ya tienen adquiridas más de 51 millones de dosis, lo que permitirá vacunar a 26 millones de personas. Además, apuntan a comprar 20 millones más en las próximas horas para poder llegar a la mayoría de la población.

“Tenemos compradas 51 millones de dosis y estamos buscando tener unas 20 millones más. Ahí tendríamos más del 90% de la población. Queremos llegar a niveles de inmunidad muy altos”, aseguró el ministro de Salud, Ginés González García, quien mantuvo reuniones con “proveedores” durante el fin de semana.

“Con las primeras inmunidades, vamos a bajar la mortalidad. Cuando hagamos más masiva la cantidad de gente vacunada, vamos a disminuir la circulación del virus. Si el virus deja de circular, la pandemia seguro va a disminuir”, completó.

A primera hora del martes, la Argentina asistirá al inicio del plan de vacunación contra el coronavirus: de manera simultánea empezarán a aplicarse en las 23 provincias y en la ciudad de Buenos Aires las 300.000 dosis de la Sputnik V llegadas el jueves desde Rusia. El Gobierno aspira a llegar al otoño “con la población de riesgo vacunada”.

Por eso, la Casa Rosada aceleró las negociaciones para asegurarse una mayor cantidad de dosis de la vacuna. Y se pretende anunciar antes de fin de año la aprobación por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) de la vacuna que elaboraron el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

De acuerdo a lo que planteó el ministro, en enero llegarán 5 millones de dosis de la vacuna rusa. En ese sentido, 4 millones serán de la dosis 1, mientras que un millón de la dosis 2. Cabe recordar que entre la primera vacunación y la segunda deben pasar como mínimo 21 días y como máximo 60. En tanto, unas 14.700.000 de la Sputnik V arribarán en febrero. En total, las dosis de enero y febrero servirán para 10 millones de personas.

Además del contrato con Rusia, están vigentes otros con AstraZeneca por 22.400.000 de dosis y también con el fondo Covax de Naciones Unidas, que son alrededor de 9 millones de dosis. Sin embargo, el problema es el rol de los países desarrollados en la compra de vacunas. “Los países ricos compraron el 54% de la producción de las vacunas de 2021, cuando tienen el 13% de la población”, explicó González García.

En tanto, desde el Gobierno no dan por caída las negociaciones con Pfizer, aunque esta vacuna representa un desafío logístico importante para la Argentina, ya que las dosis deben ser conservadas y transportadas por debajo de los 80 grados. “Hay una cosa de la ley que no encaja con lo que quiere Pfizer. No entendemos por qué pide tantas exigencias de inmunidad, es como si no le tuvieran fe a la vacuna”, señaló a AM 750. “La Argentina ha sido generosa con Pfizer. Se hizo acá el ensayo clínico más grande del mundo”, reprochó sobre los estudios que se realizaron en el Hospital Militar.

El plan de vacunación

Según se precisa en el Plan, la estrategia de vacunación en Argentina busca garantizar la disponibilidad de vacunas en todo el territorio nacional, a fin de cubrir a toda la población objetivo de manera gratuita, equitativa e igualitaria.

En los criterios para la priorización de personas a vacunar, en función del riesgo por exposición y función estratégica se vacunará a personal de salud (escalonamiento en función de la Fuerzas armadas, de seguridad y personal de servicios penitenciarios), personal docente y no docente (inicial, primaria y secundaria) y otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis.

Luego, en función del riesgo a desarrollar una enfermedad grave, se vacunará a adultos de 70 años y más, personas mayores residentes en hogares de larga estancia, Adultos de 60 a 69 años y adultos 18 a 59 años de grupos en riesgo. (DIB) FD