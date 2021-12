Cuando lo viejo se mantiene nuevo, triunfo de la esperanza

Muchos de los mitos y las leyendas que todavía masticamos, nacieron en la noche de los tiempos, cuando no se había inventado la escritura ni había enciclopedias que los compilaran. Mucho menos la moderna pulsión de googlear antes de que se nos vaya ocurrir pensar, relacionar, deducir, hipotetizar.

Será por eso que conservan intacta su capacidad de atraer o meternos un soplido de oscura y temerosa prevención.

Vivimos en un mundo que es capaz de meter su vastedad geográfica en la acotada dimensión de una pantalla; y eso nos puede hacer sentir tan todopoderosos como vulnerables…

En medio de todo, unos cuantos de aquellos mitos y leyendas siguen vivitos y coleando. No creemos, pero los mentamos, quizás entre risas para que no nos tomen de bobos. Aunque el remate del ocasional diálogo suele ser la mayoría de las veces “…las brujas no existen, pero…”

Claro que a la par de esas creencias que nos pueden llegar a meter un poquito de chucho (bien disimulado, por supuesto, que nadie piense en flojeras), están las inofensivas, las que podemos llevar en la mochila con toda tranquilidad y sacarlas a ventilar cada tanto.

Bombachas y pasas

Aunque con no tanto vigor, estas fechas son propicias para resucitar algunas creencias en las que nadie cree ni deja de creer. Hay comerciantes que ofertan bombachas rosas que permiten hacer un regalo un tanto impúdico pero práctico (con lo que cuesta la ropa, el color es lo de menos).

Siempre habrá alguien que se trague despaciosamente doce pasas de uva en la transición al año nuevo, Y aunque se bate en retirada en estos lares, siempre habrá en algún rincón del mundo una niña que pase por debajo de la puerta orlada de muérdago para no errarle al casamiento en cualquier momento de los 365 días por venir.

El errante

Ya se sabe que los mitos y las leyendas, carentes de documentos de identidad que los oficialice, adoptan nombres, formas y ropajes de acuerdo al país que los incorpora a su acervo.

Una de esas figuras logró poco arraigo en estas tierras; seguramente viajó en la memoria de algunos inmigrantes, pero al revés de ellos, se volvió a las tierras donde había nacido, donde sigue alimentando charlas trasnochadas (que las hay en todo el mundo).

La mención es para el judío errante, -el que –vaya a saber quién lo imaginó- le negó un sorbo de agua al Nazareno que marchaba hacia el Calvario, cargando la cruz. Nadie, ni siquiera el sediento, se lo reprochó. Pero una fuerza cósmica lo condenó a vagar por el mundo hasta el final de los tiempos.

Dicen que de vez en cuando lo ven. En la tundra y en la pampa; en el pico de las montañas y en el hueco de los valles. En las aldeas y en las megapolios, en invierno y en verano.

Saben que pasa, y hasta lo llaman para preguntarle cómo va llevando el peregrinaje. No responde y se invisibiliza. No se sabe si viste tosco jubón, chiripa, una piel de foca o traje de fina seda. Lo ven venir y lo pierden de vista, saben que se aleja, pero no se distingue el atajo. Imaginan la silueta pero no la ven. Y sin embargo estuvo y se intuye que volverá.

¿Será él?

Y sí… éstos son días en que se mezclan las evidencias más brutales y las esperanzas más indomables. Entonces en esos momentos en que nos empeñamos en pensar qué es lo que pasa por dentro, nos permitimos el juego de imaginar que aquél que errabundea por el mundo hasta el final de los tiempos es, nada más y nada menos, que esa edificación de de los deseos que llamamos Año Nuevo. Y si forzamos la metáfora hasta podemos decir que se trata del holograma de algo que no existe como forma material…

Eso es el Año Nuevo, lo demás se lo agregamos nosotros…

Cómo no imaginar que el tiempo de 12 meses que saludaremos en pocas horas sea el errante de la leyenda…

Por eso el Año nuevo nos vendrá a visitar, puntualmente, mientras vivamos en esta dimensión terrenal. Y no es poca cosa.

La bienvenida

Esta noche habrá quienes esperan las doce con expectante júbilo. Otros esconderán una lágrima, un pedazo de angustia que no se pueden explicar y hasta una maldición candente. Imposible ignorar ese puente invisible y cortito que va del 2021 al 2022. Hasta los que prefieren el “…yo me voy a dormir… si todo es igual”, lo hacen porque no pueden, ignorarlo. ´

Cada uno, a su manera, le da la bienvenida a este año nuevo. Como se la dimos en el pasado desde que entendimos algo del festejo familiar. Y lo seguiremos haciendo “… hasta cuándo y hasta dónde, ésas son cosas de Dios” como canta Jaime Ross.

Son esas cosas tan hermosamente paradojales: que algo tan viejecito como el tiempo regrese todos los años listo para ser estrenado, limpito y terso. (Y nadie le ha hecho un lifting).

Y nosotros, tan sabiondos y amigos de los cambios ¿nos vamos a quedar atrás?

¿Le vamos a sacar el cuerpo a algo tan maravilloso como empezar de nuevo cada doce meses?

Claro que no va a desaparecer, como por arte de birlibirloque, la mochila que agobia y amenaza con poner contra el paredón a las ilusiones.

Pero este errante corajudo que sabemos llega los 31 de diciembre, siempre con la alforja cargada de esperanza. El tiene mucha. Mucha. De otra manera no golpearía la puerta de los pueblos y de los corazones.

Porque el viajero errante al que llamamos Tiempo, no envejece nunca ni pierde su empuje.

Esta noche, cuando pase, sabremos de su juventud y sus fuerzas. Y sus ganas de contagiar, de luchar y de instar a no envejecer por dentro. Cómo no hacerlo con esa maravilla al alcance de la mano: que lo viejo sea siempre nuevo. N

Dato

Que los pies te lleven por el camino hacia el encuentro de quien eres, porque la felicidad es eso,… Descubrirte detrás de ti… Sabiendo que el verdadero disfrute está en transitar ese camino.

Que los ojos reconozcan la diferencia entre un colibrí y el vuelo que lo sostiene. Aunque se detenga seguirá siendo un colibrí, y es importante que lo sepas para que no confundas el sol con la luz, ni el cielo con la voz que lo nombra.

Que las manos se tiendan generosas en el dar y agradecidas en el recibir, y que su gesto más frecuente sea la caricia para reconfortar a los que te rodean… (Deseo celta para recibir el Año Nuevo)