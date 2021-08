Cuando la lluvia se anuncia

La imagen fue tomada el último jueves en horas de la tarde minutos antes de que comience a caer sobre la ciudad una lluvia mansa que, esta vez, fue muy bien recibida por todos. No sólo porque hacía mucho que no llovía en la región, sino también porque fue una lluviecita de poco más de media hora cuando la jornada laboral culminaba lo cual hizo que prácticamente no impidiera la realización de ninguna actividad.

Claro que no son pocos los que habrán pensado “qué lluvia pijotera, che, podría haber durado algunos minutos más, con la falta que hace”. Sí, es verdad. Pero, por lo menos, habrá que reconocer que las gotas caídas aliviaron un poco a una tierra sedienta. Quizás, quién lo dice, en pocos días más, otra lluvia mansa vuelva a visitarnos.