Cruzaron a pie el puente de Cuero de Zorro para ver a su madre internada

Las consecuencias del corte de la Ruta Nacional 33 por el mal estado de la misma en el tramo del puente de Cuero de Zorro quedaron evidenciadas entre otros momentos este lunes por la tarde cuando dos mujeres de América debieron cruzar caminando el puente que se hundió el domingo.

La hija de una de las vecinas posteó en sus redes sociales la situación marcando: “A mi no me lo contaron, yo lo viví esta mañana! No es la peregrinación a Lujan, es mi mamá (…) y mi tía (…) cruzando el puente caminando (única opción posible) a ver a su mamá (mi abuela) que está internada en terapia en la ciudad de Trenque Lauquen y la operaban de urgencia”.

“Vergüenza. Tristeza. Indignación. Este es el país que tenemos?! Era necesario llegar a esto, ‘señores’ que gobiernan nuestro país? Arreglen urgente la Ruta 33 y todas las rutas del país! Axel Kicillof”, fue uno de los pedidos que se hicieron públicos. Fuente: Master News