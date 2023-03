Críticas desde Udocba al Consejo Escolar

El gremio docente Udocba Trenque Lauquen hizo público un comunicado donde se criticó la falta de designación de un jefe distrital de Educación así como algunas acciones del Consejo Escolar.

El escrito, que lleva en su parte final el nombre de María José André, secretaria general del gremio local y secretaria de Educación CDP, comienza señalando: “Desde hace varios meses, el distrito de Trenque Lauquen se encuentra sin jefe distrital, no sabemos a qué se debe tal delirio, si los funcionarios actuantes no logran ponerse de acuerdo o si les da lo mismo dejar sin coordinación y acompañamiento a los más de 100 establecimientos educativos del distrito. Lo cierto es que como pueden, las y los directores, y las y los inspectores que supervisan los servicios, van surfeando entre las decisiones que les son permitidas tomar y contando con la buena voluntad de las comunidades educativas”.

“Desde el lugar que ocupo, y en representación de las y los docentes afiliados, y a veces, de los no afiliados también, me ha tocado reclamar insistentemente por las partidas que no se ejecutan o que ‘no llegan’, por los cortes de pasto, por la provisión de agua potable en las escuelas, por los edificios y por la comida de nuestras y nuestros alumnos. Es sabido que a muchas y muchos no les gusta mi tono, ni mis modos, porque los dejan expuestos. Prefieren representantes sindicales que estén muteados en un Zoom o que firmen sin reclamar. Mala suerte señores, esta dirigente sindical se la juega por lo que cree y por lo que sabe que invierte esta provincia y en este distrito se esfuma quien sabe dónde. Quizá se queda anclado en la inoperancia y la avivada política de algunos que creen que perjudican una gestión, lamento decirles que perjudican a las pibas y los pibes que van a las escuelas de este distrito”, señaló además el escrito.

Responsabilidad

Además se apuntó: “En las escuelas públicas de gestión estatal, es responsabilidad del Estado, en este caso de sus representantes locales, las señoras y señores del Consejo Escolar, el mantenimiento de los edificios y las condiciones de seguridad y salubridad, no es responsabilidad de una cooperadora. Las cooperadoras escolares tienen otra función. Tampoco las familias deben comprar el papel higiénico y los rollos de cocina para la higiene de sus hijas y sus hijos, o pagar una cuota por el agua, lo hacen, porque saben que es por el bienestar del conjunto de alumnos, y aquellos que no pueden hacerlo, llevarán consigo la culpa de no poder aportar”.

“En varias reuniones de la UEGD pedí rendiciones, y se me negaron por no ser de mi incumbencia, aún las espero, quiero saber quién miente. Y además también pedí día y horario de sesiones del Consejo Escolar, son públicas y acá se hacen entre gallos y medianoches, entre 4 paredes y a escondidas de todos los que queremos participar. Deberían enviar cada semana la convocatoria y el orden del día, así como sin ningún problema lo hace el HCD”, manifestó el escrito.

A esto André agregó: “De mis dichos tengo pruebas, y siempre tuve que salir con pruebas a contrarrestar los dichos de otros, hoy hago lo mismo, el agua del edificio de los colegios no está, primero porque hay baja presión, pero además porque el Consejo Escolar de Trenque Lauquen, ha desoído los reclamos de los equipos de conducción que comparten edificio, pero sus dirigentes prefieren salir a desmentir un director por los medios locales, para que la sociedad toda les pegue cual puchinball, a las y los únicos que sostienen día a día las escuelas, para que los padres quieran poner dinero para arreglar las cosas porque creen que la Provincia no paga, y se enfrenten a los docentes porque sus hijas y sus hijos pierden días de clase. Sepan familias, que desde diciembre las escuelas están pidiendo soluciones, y la bomba que el Consejo Escolar retiró en diciembre, aún no la devolvió arreglada. Sepan que ocurrieron accidentes y no había agua para higienizar una

herida, sepan que hacía 39 grados de calor y no había agua, no solo para tomar, sino tampoco para limpiar. Sepan además que se esperó hasta hoy (por el viernes) a la mañana para ver si se dignaban a dar soluciones y acá estamos, esperando que bajen o suban, o aparezcan del costado las soluciones que tendrían que pensar quienes fueron votados para eso. Sepan también que desde diciembre está aprobada en orden de prioridad 1 la gran obra eléctrica para ese edificio que aún no se inició. Y para eso sí está la partida de dinero. ¿Por qué no se hizo en receso de verano? ¿Por qué aún no se inició?.. Tantas preguntas y tantas mentiras como respuesta… Miente, miente que algo quedará”.