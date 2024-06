Críticas desde el FR de T. Lauquen a La Libertad Avanza

Desde el Frente Renovador Trenque Lauquen hicieron pública una crítica a los concejales de La Libertad Avanza tras la última sesión del HCD.

“Voto negativo de los concejales de La Libertad Avanza Bories y Perez al proyecto que solicita la reparación de la Ruta Nac. 33”, señalaron en redes sociales, en un texto acompañado por una foto que muestra una imagen de un tramo de rua bastante deteriorado.

“El Concejo Deliberante trató en la 7ma sesión ordinaria un proyecto de Comunicación donde solicitan a Presidencia de la Nación y Vialidad Nacional tareas de mantenimiento a la brevedad de Ruta Nac. 33, lamentablemente el bloque de La Libertad Avanza rechazó dicha propuesta”, sostuvieron.

“Los ediles Bories y Perez, no tomaron en cuanta en ese momento la importancia de dicho proyecto, ya que la ruta 33 no solo comunica a los dos puertos más importantes del país, si no que es una arteria donde tiene mucho movimiento el transporte público como de personas particulares. Las condiciones de la misma han costado muchas vidas como así también daños materiales en vehículos”, añadieron.

“El edil Bories argumenta que desde Nación le comunicaron sobre trabajos que se van a realizar, pero dicha comunicación a la fecha no se ha realizado fehacientemente y de forma comprobable, por lo tanto su argumento carece de fundamento sólido para dicho rechazo”, culminaron remarcando desde el FR.