Cristina Fernández criticó a dos senadores que votaron la Ley Bases y Alberto Fernández salió a “despegarse”

La expresidenta apuntó a los peronistas Camau Espínola y Edgardo Kueider. Alberto Fernández dijo que no tuvo nada que ver con la elección de esos dirigentes.

Tras la aprobación de la ley Bases, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó este jueves contra dos senadores peronistas, Edgardo Krueider y Carlos “Camau” Espínola, por su voto favorable al proyecto del oficialismo.

La referente de la oposición compartió un tuit de una seguidora en la previa de la votación, en el momento en el que se conoció el sentido del voto de ambos senadores opositores. En el mensaje comparte, además, la boleta que muestra sus caras y los nombres de sus suplentes.

“Si hubiera sido al revés las senadoras serían las compañeras @StefaniaCoraOK y @AnaAlmironCtes, y no estaríamos rogando para que no voten por la entrega de la Patria…”, fue el mensaje de la usuaria Sol Magno que replicó la exvicepresidenta. El posteo, acompañado por las boletas electorales que encabezaron ambos senadores, fue ayer por la tarde, cuando la votación aún no se había producido.

Tanto Kueider como Espínola, que llegaron al Senado con una boleta del Frente de Todos, votaron afirmativamente en general tanto de la Ley Bases como del paquete fiscal. En el análisis frío, si ambos se hubieran sumado al kirchnerismo, los proyectos hubieran caído.

Los cuestionamientos a estos dirigentes parecieron apuntar, en parte, al rol del ex presidente Alberto Fernández, que salió rápidamente a defenderse y dijo que no tuvo injerencia en esas candidaturas.

“La candidatura del senador Kueider fue decisión del por entonces gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet (Kueider era su jefe de Gabinete). Es claro que Gustavo Bordet debe sentirse traicionado por el proceder del senador Kueider”, explicó Fernández a través de su cuenta en la red social X. Y agregó: “El senador Camau fue proclamado candidato a senador a partir de un acuerdo alcanzado por el peronismo correntino. Ambos traicionaron a sus votantes al apoyar la denominada Ley Bases”.

En concreto, Kueider ingresó como senador por la minoría en Entre Ríos y su compañera en la boleta, Stefanía Cora, integrante de La Cámpora y actualmente diputada nacional, quedó afuera de la lista por 1062 votos. En esa votación, Juntos por el Cambio ganó las dos bancas por la mayoría. El entrerriano respondía hasta el año pasado a Bordet y desde un principio marcó su autonomía como legislador, mostrando vínculos con dirigentes de La Libertad Avanza (LLA).

Espínola oficia como senador desde 2015 y fue secretario de Deportes durante la gestión de Cristina Kirchner, entre 2014 y 2015. En 2021 renovó su banca como senador por el Frente de Todos con Ana Almirón como segunda candidata. La lista peronista perdió por más de 20 puntos en esos comicios y la candidata no logró su banca. (DIB)