Cristiano Ronaldo será presentado en el Al-Nassr de Arabia Saudita

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo será presentado este martes ante los simpatizantes de su nuevo club, Al-Nassr, de la Primera División de Arabia Saudita, tras su último paso por el Manchester United.

El jugador luso acudirá al estadio Mrsool Park de Riyad, que cuenta con capacidad para 25.000 espectadores.

“CR7” fichó para su nuevo equipo el viernes pasado por un salario estimado en 200 millones de euros (214 millones de dólares) en un período de dos años y medio.

The star has spoken 🤩#AlNassr fans.. how excited are you? 🔥

See you tomorrow 🙏#HalaRonaldo 💛

pic.twitter.com/WQPDZGUd0V

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 2, 2023