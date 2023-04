Creció la demanda de sistemas de calefacción eléctricos

La llegada de las bajas temperaturas y la falta del servicio de gas natural por red en distintos sectores de la ciudad genera que muchos vecinos busquen la mejor alternativa para calefaccionar el hogar, y en este sentido las opciones son básicamente tres: el gas envasado, la leña o, bien, algún artefacto eléctrico diseñado para tal fin.

Respecto a este último caso, desde distintas firmas de venta de electrodomésticos señalaron que en el ultimo tiempo se advierte una suba de la demanda, al tiempo que ahreharon que los equipos más solicitados son aquellos que se presentan como aire acondicionados frio-calor.

Sin embargo también manifestaron que en esta época del año comienzan las consultas por estufas y pantallas eléctricas.

Precios

Según indicaron desde una de las firmas de venta de artículos para el hogar que funcionan en nuestra ciudad, “hay bastante demanda de sistemas de calefacción eléctricos”.

En este sentido agregaron que si bien la temporada de ventas fuerte de aires acondicionados es durante el inicio del verano, “mucha gente aprovechaba que iba a invertir en un aire y compraba un equipo frio-calor que les sirva todo el año, algunos porque no cuentan con gas y otros porque en el sector de la casa donde tenían pensado instalarlo no tienen la conexión de gas hecha. Pero la demanda de este tipo de productos se nota que creció”.

Respecto a los precios de los equipos, desde el local indicaron que “el más barato hoy en día está a $169.000 y de ahí, para arriba”.

Ademas señalaron que “hay artículos más económicos, como las estufas eléctricas, pantallas o paneles, que si bien no sirven para calefaccionar ambientes grandes también son buscados porque los precios son bastante menores a los de un aire. Podes conseguir algún panel o pantalla a $18.000 o algún calefactor eléctrico que ronda los $30.000”.

Alternativas

Por su parte, en otro de los comercios del sector ubicado en pleno centro de la ciudad señalaron que “en los últimos años se han vendido muchos aires frio-calor. Y lo que se ve es que si bien no se debe específicamente para utilizarlo como sistema de calefacción, sino que la gente que se decide a comprar el equipo busca que tenga la doble función”.

Y añadieron: “Quizas no hayamos tenido ventas de este tipo de equipos solo para el frío, pero sí que preguntan mucho si el equipo sirve para calefaccionar un ambiente de tal o cual superficie, eso es más común que antes, cuando el cliente compraba el aire para el verano y si venia con más funciones, mejor”.

Respecto a otro tipo de productos de calefacción eléctricos, desde el comercio indicaron que “todavía no se ha notado mucho movimiento pero por lo general hay demanda principalmente cuando se dan los primeros fríos fuertes. Y tienen demanda porque son más económicos que un equipo de aire, y tal vez el que lo compra lo hace no para calefaccionar toda la casa sino para ciertos lugares muy específicos”.

La cuestión de cómo combatir el frío siempre ha sido vital. Quienes cuentan con gas natural por red solo tienen que pensar en no excederse en el consumo para que la factura, en tiempos difíciles como el actual, no sea impagable. El resto, en cambio, debe agregarle a la cuestión meramente económica cuál es el método más conveniente.