Crecieron las consultas por síndromes gripales en la Guardia del Hospital

Un aumento de las consultas por síndromes gripales se registra desde los últimos 15 días en la Guardia del Hospital Municipal Pedro T. Orellana de Trenque Lauquen. Así fue informado a La Opinión por la directora del centro de salud más importante del distrito, Dra. Silvina San Juan, quien brindó el panorama que se percibe por estos días en la ciudad.

“Desde hace 15 días aproximadamente han aumentado las consultas en guardia de síndromes gripales tanto en niños como en adultos”, afirmó la médica quien, además, brindó algunas sugerencias para todos aquellos vecinos que, por estos días, puedan estar atravesando alguna sintomatología vinculada a enfermedades invernales.

“Para la fiebre tomar paracetamol. La fiebre puede durar 3 o 4 días. Es importante hidratarse bien, comer liviano. Sihay dolores corporales, reposo. Si hay fiebre continua o dificultad respiratoria, consultar al médico”, afirmó.

Más recomendaciones

En este mismo sentido, a pocos días de la llegada del invierno y ante el aumento de circulación del virus de influenza, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una serie de recomendaciones apuntando a las personas mayores de 60 años, para evitar cuadros complejos de gripe, que requieran internación.

En las personas mayores, cualquier enfermedad respiratoria puede complicarse, devenir en neumonía y requerir de cuidados especiales en centros de salud. En esa línea, la cartera sanitaria aconseja: Evitar cambios bruscos de temperatura, como pueden darse al salir de un hogar muy calefaccionado al exterior; chequear datos de clima y llevar abrigo suficiente; incluir cítricos, verduras de hojas verdes y lácteos en la alimentación, para incorporar vitaminas A, C y D; tomar como mínimo dos litros de agua por día para mantener una buena hidratación; ante algún síntoma nasal o dificultad respiratoria, acudir al médico; ventilar los espacios cerrados; usar tapabocas para asistir a consultorios médicos; vacunarse todos los años contra la gripe entre marzo y junio, para tener anticuerpos en el invierno, y con indicación médica contra el neumococo.

Entre las medidas de prevención generales para todas las infecciones respiratorias, no hay que olvidarse de las esenciales, como lavarse las manos con agua y jabón después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al baño; cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo para evitar contagios; no automedicarse ni usar remedios caseros, ya que hacerlo podría dificultar un diagnóstico correcto, empeorar el cuadro o producir una intoxicación grave.

Accidentes domésticos

En otro orden de consejos, el Ministerio de Salud también pide atención a ciertas situaciones que pueden causar accidentes domésticos, motivados por las bajas temperaturas del invierno: Los braseros y estufas a leña deben ser encendidos y apagados fuera de la casa; no usar el horno o las hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente, porque consume el oxígeno, es ineficiente y es caro; no poner recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor porque la humedad favorece el desarrollo de hongos y no arrojar al fuego plástico, goma o metales, porque desprenden gases y vapores tóxicos.