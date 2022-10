Crece la expectativa de la vuelta del tren en los primeros meses de 2023

Las esperanzas de la vuelta del servicio del tren de pasajeros a nuestra ciudad son cada día más grandes y este anhelo de muchos podría concretarse en los primeros meses del año próximo. Así lo informó el referente del Frente Renovador de Trenque Lauquen Jorge Jordán, quien junto al senador oriundo de Rivadavia Juanci Martínez viene realizando gestiones ante el ministro de Transporte Alexis Guerrera por esta causa.

Según Jordán, las posibilidades de la vuelta del servicio de tren de pasajeros a Trenque Lauquen son ciertas. “Venimos realizando gestiones en este sentido con Juanci Martínez, senador de Rivadavia, y con el Ministro Alexis Guerrera. Y creemos que para los primeros meses del año que viene vamos a tener el tren de pasajeros en Trenque Lauquen”, señaló.

En este sentido el dirigente destacó, además de las gestiones políticas, el importante trabajo de la vecina Silvia Reyes, que viene sosteniendo una lucha de años para lograr la vuelta del tren.

Pruebas

Por otra parte el dirigente del FR recordó que en los últimos meses se realizaron pruebas sobre el trazado ferroviario al tiempo que señaló que seguramente se deben concretar algunas obras en sectores específicos, pero marcó que las expectativas del regreso del servicio a corto plazo son grandes y se cree que se puede dar en los primeros meses del año próximo.

Servicios

Cabe recordar que el pasado 22 de julio volvió el tren de pasajeros a la región, puntualmente a las ciudades de Pehuajó, Carlos Casares y 9 de Julio, en el marco de la denominada “Marcha Blanca”, el viaje experimental como paso previo a la vuelta oficial del tren de pasajeros a nuestra zona. Mientras que el inicio del servicio formal y regular de transporte de pasajeros a y desde los mencionados destinos conectando con la ciudad de Buenos Aires se dio días después.

Ahora Trenes Argentinos ofrece un servicio semanal desde Once hasta Pehuajó los viernes por la noche y otro hacia Once los domingos por la noche. Desde la ciudad de Buenos Aires sale el viernes a las 20.55, arribando a las 6.41 del sábado a Pehuajó y el domingo regresa a las 20.15, arribando a Once a las 6 del lunes.