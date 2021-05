Covid-19: La fuerte descripción sobre cómo viven la enfermedad pacientes internados en terapia intensiva

El doctor Juan Calvo publicó en sus redes sociales un mensaje sobre la realidad en los centros de salud. Y aseguró que allí los pacientes no piden por la economía sino que “nos piden oxígeno, nos piden vivir”.

Días atrás y con el objetivo de concientizar a la población sobre la gravedad del Covid-19 y las consecuencias que puede llegar a producir no cumplir con las medidas sanitarias para evitar la expansión del virus, un vecino de nuestra ciudad, Andrés Rabasa, relató su experiencia personal durante los días en los que permaneció internado afectado por este virus impiadoso.

Y ahora fue el doctor Juan Calvo quien, con un mensaje fuerte y directo, describió lo que sucede con los pacientes internados en el área de Terapia Intensiva: “El paciente no pide que se abran los negocios, que se libere la actividad comercial, que haya clases presenciales, no nos pide por el asado, por el cumpleaños, por los mates, nada de eso. Nos pide vivir, quiere vivir, quiere descansar, pide oxigeno”, remarcó.

“La conclusión es simple”

El texto del profesional de la salud señala que “cuando en Terapia Intensiva decidimos intubar a un paciente y conectarlo a ARM, nos disponemos a organizar el procedimiento con los enfermeros. Habitualmente los pacientes que necesitan este recurso médico están confusos o en coma no percibiendo lo que está sucediendo con su salud, pero los pacientes Covid-19 están lúcidos, muy hipoxémicos pero lúcidos, ellos llegan a comprender lo que está pasando, nos miran a los ojos muy angustiados, desesperados por aire, prácticamente resignados, sólo necesitan oxigeno, respirar, es por este motivo que les explicamos de la mejor manera qué es lo que vamos a hacer. El paciente no pide que se abran los negocios, que se libere la actividad comercial, que haya clases presenciales, no nos pide por el asado, por el cumpleaños, por los mates, nada de eso, nos pide vivir, quiere vivir, quiere descansar, pide oxigeno. La conclusión es simple: El que quiera entender que entienda y el que no, que Dios y la Virgen lo ayuden”, culminó.