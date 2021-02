Covid 19: hay 105 casos activos

Los casos activos de Covid-19 descendieron hoy (lunes) de 119 a 105 debido a que se confirmaron seis (6) nuevos casos, todos de Trenque Lauquen –cinco (5) por hisopado y uno (1) por nexo o criterio epidemiológico según protocolo vigente-, pero se recuperaron 20 personas, informó esta mañana la subsecretaría de Salud municipal que además reportó otros 20 casos descartados.

La sensible baja en el número de activos que se registró hoy, sin embargo, no debe confundir, ya que en forma diaria se siguen confirmando casos, por lo que el Departamento Ejecutivo vuelve a formular una fuerte apelación a la responsabilidad individual y colectiva de la comunidad, reitera que no hay que relajarse y, por el contrario, pide profundizar los cuidados y prevenciones y respetar las normas y disposiciones sanitarias vigentes para la contingencia que se está viviendo: Uso de tapabocas o barbijo, la higiene de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase y mantener el distanciamiento social.

• Casos confirmados hoy: 6

– Por testeo: 5

– Por criterio o nexo epidemiológico: 1

– En Trenque Lauquen: 6

– En Treinta de Agosto: 0

– En Girodìas: 0

– En Beruti: 0

• Total casos activos: 105

– En Trenque Lauquen: 79

– En Treinta de Agosto: 10.

– En Girodìas: 15.

– En Beruti: 1

• Personas recuperadas hoy: 20

• Total de Personas recuperadas: 2.065

• Casos descartados hoy: 20

• Total de Casos descartados: 4.420

• Defunciones: 33

• Casos sospechosos: 30

– En Trenque Lauquen: 27

– En Treinta de Agosto: 3

– En Girodías: 0

– En Beruti: 0

• Aislamiento por contacto estrecho: 169

– En Trenque Lauquen: 144

– En Treinta de Agosto: 9

– En Girodìas; 11

– En Beruti: 5

• Línea Telefónica de 6 a 24hs.

– (02392) 41-5000.