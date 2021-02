Covid-19: diez respuestas para saber qué pasará si un docente o alumno da positivo

1- ¿Qué se considera un caso sospechoso de Covid-19?

Es cualquier persona que:

a) Presente dos o más de los siguientes síntomas compatibles con COVID-19: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, cefalea, mialgias, diarrea o vómitos. Este criterio incluye toda infección respiratoria aguda grave.

b) Presente pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra sintomatología.

c) Sea contacto estrecho de caso confirmado de Covid-19, y dentro de los 14 días posteriores al contacto presente uno o más síntomas compatibles.

2- ¿Qué hacer ante la aparición de un caso confirmado de un docente?

Se deberá aislar durante 14 días corridos al o los grupos con los que estuvo en contacto las 48 hs. anteriores al inicio de los síntomas o a la realización del test, en caso de que la persona sea asintomática.

3- ¿Y si el confirmado es un alumno?

La institución deberá aislar, durante 14 días corridos, al grupo al cual pertenece y a las y los docentes que le hayan impartido clases hasta 48 hs. anteriores al inicio de los síntomas o a la realización del test, en caso de que la persona sea asintomática.

4- ¿Qué pasa ante un caso sospechoso?

Se tomarán las mismas medidas de aislamiento hasta la confirmación o descarte de la situación. Si el caso sospechoso es descartado por la autoridad sanitaria, el grupo de estudiantes y el o la docente retoman las actividades presenciales. Si el caso sospechoso o confirmado corresponde a personal que no estuvo frente a un curso: la persona debe aislarse y seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria. Las actividades continúan con normalidad y deberá identificarse si hubo contactos estrechos en las últimas 48 hs.

5- Si un trabajador o estudiante falta un día por fiebre, ¿corresponde aislar al grupo con el que compartió el aula?

No. La aparición de un único síntoma (exceptuando pérdida de gusto u olfato) no configura caso sospechoso. La persona en esa situación no podrá concurrir al establecimiento educativo hasta pasadas las 24 horas sin síntomas.

6- Si un estudiante no asiste un miércoles por presentar registro febril y pérdida brusca de olfato y gusto, ¿corresponde aislar al grupo con el que compartió el aula?

Sí. Corresponde aislar al grupo con el que haya compartido el aula 48 horas antes del inicio de los síntomas, a la docente que le haya impartido clases y a cualquier otra persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros durante al menos 15 minutos sin protección respiratoria.

7- Si un estudiante no asiste un lunes por tener pérdida brusca de olfato y gusto, ¿corresponde aislar al grupo con el que compartió el aula?

No. No hubo contacto estrecho en las 48 horas anteriores al inicio de los síntomas.

8- Si estudiante no asiste el jueves porque se informa que su madre es Covid-19 positivo y debe realizar aislamiento, ¿corresponde aislar al grupo/docente con el que compartió el aula?

No. En la medida que el estudiante no es caso sospechoso (no informó síntomas) los contactos de contactos estrechos no se aíslan.

9- Si una docente es Covid-19 positivo, con diagnóstico del día miércoles, ¿corresponde aislar al grupo con el que compartió el aula?

Sí. Se presume que hay contacto estrecho entre estudiantes y docentes.

10- En este último caso, ¿también hay que aislar al resto del personal docente y auxiliar del establecimiento?

No. Se presume que cumplidas las medidas de distanciamiento social e higiene, desinfección y protección personal no hay contacto estrecho fuera del aula. (DIB) FD