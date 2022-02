“Coty” y un análisis de los pilotos en el internacional

Recorremos hoy una interesante crónica del El Diario de La Pampa sobre “Coty” García en cuanto a los pilotos que han tenido la posibilidad de viajar a Europa para crecer deportivamente. “Coty” fue uno de los que, en el inicio de la pandemia, había quedado varado en el viejo continente y en esos meses le contaba a La Opinión cómo resolvía la cuestión.

“Ahí está, el piloto de Salazar y Trenque Lauquen…”; “va a ganar la serie el salazarense/trenquelauquense…”. Los relatores les ponen tanta onda a las transmisiones por streaming o radio del campeonato internacional de speedway que los que decodifican ese envío no saben de dónde es. Pero como en el TC o en las categorías nacionales más importantes, queda elegante citar nombre y lugar de procedencia de cada rider. Es casi una máxima que se traspasa entre generaciones.

En realidad, Fernando García es, ante todo, argentino. Sería hasta más sencillo decir que “Coty” es un poco de todos porque, por derecho propio, se lo ganó cada vez que aceleró tan lejos de casa en procura de ganarse el respeto del planeta speedway.

El viernes, en Colonia Barón, García fue segundo detrás de Michelle Castagna en la antepenúltima final del campeonato Internacional. Su clase de manejo, la manera de buscar radios y hacer traccionar la moto, su capacidad para leer la pista, lo confirman claramente como uno de los más completos. Distendido, pero a su vez atento por la salida a pista de las categorías menores, las categorías de base, “Coty” se pone a charlar con Claudio Javier Rojas. Y fortalecen una relación de poco más de año y medio, precisamente cuando el pampeano volvió a acelerar un 500 después de un cuarto de siglo.

“Creo que podríamos hablar de Claudio como una leyenda de este deporte. Todas las personas que fueron a Europa, que tuvieron éxito de alguna manera, constancia, que al menos lo intentaron, para mí tienen un lugar especial. Saben lo que es el deporte”, le cuenta García a El Diario.

“Es diferente de la opinión que puedo tener de aquellos que no fueron o no tuvieron oportunidades. Tal vez ellos no saben cómo es el deporte en sí. Está claro que para florecerte bien necesitas ir afuera, foguearte con los mejores. Y saber lo que es vivir del deporte, manejarte con los sponsors, entender los pisos… pilotos como él, o como seré yo en algunos años, podemos entender otros tipos de aspectos que tiene el deporte que tal vez otra gente no termina de comprender. Por todo eso está bien decir que Claudio es una leyenda de este deporte”, confiesa con clase.

Es tan buena la química que se ha generado entre ellos y que empezó a consolidarse un año y medio atrás cuando aceleraron juntos en una pista de pruebas en Santa Rosa, que se dan el tiempo para bromear. “Yo te pude ganar la serie en Bahía Blanca, pero ahora me traje colirio para los ojos de la tierra que me vas a tirar”, le dice Rojas. “Esa vez me perdonaste”, agrega.

“En la instancia en la que estamos, con varias fechas, por ahí es largo porque es un deporte totalmente amateur en Argentina. Si los chicos tuviesen la oportunidad de ser pagos, como pasa con el alemán (Mario Niedermeier) o con el italiano (Paco Castagna), que les dieran la oportunidad de tener una ganancia, sería un poco más llevadero. El campeonato no tendría que implicarle gastos al piloto sino ganancia. Como fue diseñado sale un poco de la cordura para la economía que manejamos en Argentina. Después no me parece descabellado correr tantas fechas, estoy acostumbrado en Europa a hacer setenta u ochenta carreras” dice.

“Si existe un incentivo, hasta psicológicamente los pilotos vamos a estar mejor. ¿Por qué? Porque sabemos que somos parte del espectáculo, porque vamos a ser protagonistas desde el momento en que el organizador llamó y te ofreció la invitación para ir a correr. Te cambia la cabeza. Una vez que te considerás parte del espectáculo, todo cambia. Entre todos hay que hacerse valer, a nivel profesional y a nivel personal. En mi opinión creo que habría que respetar un poco más eso”, considera.