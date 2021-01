“Coty” García está listo para una nueva temporada

El piloto de Salazar contó sus sensaciones tras ser confirmado para correr en una clasificatoria rumbo al Grand Prix. Paulatinamente, Fernando “Coty” García deberá comenzar a cambiar el chip en su mente, dejando atrás el modo pandemia y programando el setup de competencia.

Días atrás, la Federación Bonaerense de Motociclismo (FEBOM) confirmó al piloto salazarense como el representante argentino en la competencia clasificatoria rumbo al GP Challenge de Speedway 2021, a disputarse el 29 de mayo en Glasgow (Escocia).

En consecuencia, Coty afrontará la próxima temporada de Speedway en Europa con un incentivo extra: Nada menos que portar la bandera albiceleste en busca de la máxima competencia mundial.

Sin olvidar, claro, el mayúsculo compromiso deportivo junto a los Bandidos de Berwick, en la segunda división del campeonato inglés.

Objetivos

“En Inglaterra se están empezando a armar los calendarios de competencias, modificando alguna que otra regla, pero no mucho más que eso. En mi caso sigue todo igual, con el contrato vigente para la próxima temporada y el desafío de la Qualy, más otras opciones que puedan aparecer”, expresó García, radicado en Trenque Lauquen, en el medio La Nueva.

“Desde marzo que no giro ni una vuelta–agregó–. Físicamente estoy bien, pero sin rodaje en la moto será como arrancar de cero. Espero en el verano poder darme una vuelta por Bahía y dar unas vueltas en el nuevo circuito”.

A diferencia de otras experiencias nacionales en el pasado, Coty afrontará el desafío con una respetable experiencia europea en el lomo, y con el plus de conocer a la perfección las características del trazado.

“Estar ahí ya es un privilegio, pero hay que ser realista y saber que para intentar hacer algo hay que ir en las mejores condiciones posibles, tanto mecánicamente como en lo conductivo, y así poder aspirar a una mínima chance. Una vez que pasen las fiestas y se retome el ritmo, me pondré a trabajar fuerte en el presupuesto y demás, porque ese nivel demanda muchísimo”, afirmó.

Además, asintió: “Todos, mal que mal, aceleraron un poco este año. Obviamente que tal vez la carrera no ofrezca un nivel tan alto como años anteriores, pero, para esa altura de la temporada, la mayoría ya tendrá bastante rodaje. Ventajas no habría de ningún tipo, todos estaremos en una situación parecida. Conocer la pista puede ser un arma de doble filo, porque te podés sobrecargar de expectativas. Pero a ese nivel no hay plus, con un día de pruebas todos le habrán agarrado la mano”, destacó. En cuanto a las posibilidades, dijo “obviamente que pienso tener alguna posibilidad. Pero para que realmente exista esa chance hay que trabajar muy bien en lo presupuestario, para de esa forma poder invertir en la moto, y en todo el equipamiento, y tener herramientas a la altura”.