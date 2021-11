Cosas del tiempo y de la historia, Parió 19 hijos y crió otros diez…

Dicen que fue la última fortinera. Tal vez que no, tal vez que sí; sabemos tan poco de ellas… Lo cierto es que esta historia de hoy fue rescatada y que no tiene mucho para hilvanar. Ella no llevó un diario íntimo que hubiese reflejado lo inimaginable. Nadie “le hizo una nota” cuando su juventud se achicharraba bajo los soles ardorosos y los fríos mordientes le apergaminaban prematuramente la piel para dejarla tan áspera como las manos de su hombre.

Algún archivo amarillento guardó los datos que señalan que el 1 de agosto del año 1851, en Bahía Blanca habían bautizado una niña a la que sus padres decidieron llamar Domiciana. Domiciana Correa.

De ahí en más por más que se recorran las rastrilladas intangibles de la historia, el rastro se pierde salvo por un dato. Aquella niña, muy joven seguramente, se casó, unió, amancebó o acollaró con Antonio Contreras. Si el mozo ya era “milico”; si se alistó voluntariamente o cayó en la redada de alguna leva, tampoco se sabe. Ni cuándo murió el hombre que tuvo tiempo para la pelea y para hacer hijos. Diecinueve veces parió Domiciana. ¿Dónde, cuándo y cómo nacieron los niños? No se sabe, tampoco cuántos murieron chiquitos. ¿Cómo nacieron? Esto sí, aunque no lo sepamos podemos imaginarlo. Bajo el toldo del cielo, refugiada en un pajonal o en ranchos misérrimos como los que festoneaban los fortines, o por ahí nomás, donde la tomaran los dolores de parto retorciendo las entrañas curtidas.

Entrañas curtidas.

No sirve comparar aquel tiempo y éste. Sí vale pensar que el amor, el dolor, el heroísmo, la fidelidad y el aguante (ahora se llama resiliencia) fueron, son y serán siempre lo mismo. Con distintos envases, claro.

Nacía Carhué

Vaya a saber por dónde anduvieron los Correa- Contreras y con cuántos hijos a la zaga, hasta que recalaron en el pago que después se llamaría Carhué. Era 1876. El año fundacional de la mano del coronel Nicolás Levalle. Cuando se armó el fuerte que después fue ciudad,

allí estaba Domiciana armando un rancho, humilde de toda humildad como los de sus pocos vecinos/as.

A nadie se le habrá ocurrido llamarla fortinera. El término se acuñaría mucho después.

Por esos años bravos y sujetos aún al juicio de la historia, las mujeres que acompañaban a los soldados, tuvieran el vínculo que tuviesen, recibían motes que encerraban significados singulares, un poco de desdén y otro poco de machismo aunque a nadie se le hubiese ocurrido pensarlo. Eran así las cosas y sin derecho al pataleo… Pero por algun razón parece que ella fue Doña Domiciana.

La historiadora Graciela Martínez Aráoz en sus comentarios sobre las Campañas al Desierto evoca, por ejemplo “…la vieja Pilar, mujer del cabo Martínez, era una buena médica. En el año 1879 cuando el general don Teodoro García estuvo enfermo en Puán, lo levantó de la cama con sus ungüentos y trapos calientes. También curó al teniente don Ángel Canevari del I de línea, de una enfermedad a la vejiga. Mamá Pilar, como la llamaban, tal vez tendría sesenta años.

Catalina Godoy, que ha ido para cuidar al marido y a los alféreces. La vieja María, del soldado Rogelio Juárez, también curandera. Mercedes (a) Mazamorra, cordobesa, joven, y que curaba los enfermos del corazón. Es que las milicas no eran llamadas por su nombres, todas tenían apodos extravagantes: la ‘Siete Ojos’ y ‘La Mamboretá’, la ‘botón Patria’, ‘La Polla Triste’, ‘La Pasto Verde’ cuyo verdadero nombre era Carmen Funes (recordada por Marcelo Berbel en una zamba); ‘La Pastelera’ y las ‘Pocas Pilchas”.

Merecido rescate

Quién sabe cómo se llamarían realmente. Y cuántas fueron esas mujeres; algunos buceadores de la historia afirman que la vida fortinera pudo haber visto pasar unas cuatro mil, quién sabe… Unas pocas tuvieron grado militar (no más allá de sargentas, como Carmen Ledesma, y eso les confirió identidad y paga, pero fueron los menos. El resto, invisible argamasa de ese tramo de la belicosa construcción de la Patria.

Ellas marchaban hacia esa nada que era la vida de frontera guiadas por sentimientos: amor o simple apego hacia su hombre. Pero además, los que mandaban sabían muy bien que eran el mejor recurso para atemperar la deserción a la que recurrían los gauchos devenidos en soldados lacerados por las privaciones y la falta de un cariño o un simple arrime…

Las que se quedaron

Hacia fines del siglo XIX los fortines fueron entrando en la historia, los pueblos nacidos de y por ellos, crecían. Por estos lados medraban las poblaciones de Trenque Lauquen, Puán, Guaminí y Carhué. Ahí quedó Domiciana con sus recuerdos, la memoria de Contreras y seguramente algunos hijos. Vaya si tenía experiencia en curar males del cuerpo con yuyos y pomadas; y en abrigar corazones heridos. Sabía tanto de sacrificios, de dolores y de muertes…

Diecinueve hijos habían tenido con Contreras… y eran tan abarcadores sus brazos que maternó a diez más que andarían guachos por ahí.

Domiciana murió en 1953, rondando los 103 años.

Al rescate de la historia

El ranchito quedó sólo y el tiempo se lo quería devorar, pero un grupo de carhuenses no lo permitió.

En 1997 fue declarado “Lugar Histórico”. Entre 2001 y 2004 se restauró y se habilitó una exposición permanente en su recuerdo.

En febrero de 2017 se realizó una nueva puesta en valor.

En sus tres pequeñas habitaciones se cuentan distintos procesos históricos y los actores en esos momentos fundacionales: Una sala está dedicada a lo que fue el Fuerte General Belgrano, origen militar de Carhué en cuyos terrenos se levantó la propiedad; Otra habitación cuenta la importancia de las mujeres en la Campaña Al desierto, en especial la vida de Doña Domiciana; y finalmente la última sala está dedicada a las tareas de restauración y puesta en valor del ranchito desde 1997 a 2017. N

Dato

Pese a la rudeza de esa vida, “…como mujeres, no descuidaron su coquetería”.

El francés Alfredo Ebelot, periodista, escritor e ingeniero, las vio de cerca cuando recorría el trayecto de la proyectada Zanja de Alsina. Y las describe “…luego de las visitas del comisario pagador, podían pasearse orgullosamente con sus adornos nuevos, ataviadas con un par de zapatos de raso azul claro, un vestido de seda verde y un gran pañuelo rojo y amarillo. Sus personas representaban todo el esplendor del batallón”. Sin embargo, “en la documentación oficial sobre la campaña final del desierto, las mujeres prácticamente no existen. Y estaban allí”.

Y qué dura era esa vida… Aquella famosa proclama del coronel Levalle lo sintetiza; “Camaradas de la División Sur: no tenemos yerba, no tenemos tabaco, no tenemos pan, ni ropas ni

Recursos, pero tenemos deberes que cumplir.”

Una exhortación que dirigía a los hombres pero que alcanzaba a sus mujeres, de ellas también eran el hambre, el frío y el deber. Y se lo bancaban. A lo hembra, en un mundo de machos…

Por: Ana María Ford

Periodista y docente