La vecina Marta Coria, reconocida por su trabajo por la protección animal en Trenque Lauquen, está buscando desde hace días datos sobre una de sus mascotas, una perra negra llamada “Titi” que desapareció el pasado domingo, y cuya búsqueda ha sido acompañada por muchos vecinos.

A partir de esto la vecina publicó un escrito titulado “Corazón roto”, y en el mismo señala: “Hoy 4 días que no aparece… La tenemos de bebé… No es de raza… Está castrada… Simplemente es adorable. ‘Titi’ es especial, así como en nuestra vida aparecen personas especiales, también mascotas especiales. Ella, desde que la rescatamos siempre estuvo al lado nuestro, en los momentos felices y en los otros. Cuando tuve Covid, cuando se me incendió mi casa, cuando fui abuela, en cada cumpleaños ‘Titi’ al lado nuestro, durmiendo en nuestra habitación, protegida del frío, del calor, etc., etc. Alguien me dijo… ‘¡No te podés poner así por un perro!’… Para nosotros ‘Titi’ es parte de la familia desde hace 12 años. La espero viva… Pero si por alguna razón alguien en mi barrio (Juan Cruz), en la ruta, en los caminos rurales, la hubiera atropellado, que sepa que ‘Titi’ era muy amada y no era solo un perro… Que me diga dónde la tiró así la puedo ir a buscar y enterrar en el patio de mi casa, junto al resto de mis rescataditos ya fallecidos, voy a entender que fue un accidente, ella nunca se manejó solita por la calle, no sabía lo que era estar sola. Lo que no puedo entender es por qué no aparece ni viva, ni muerta… Necesito cerrar la historia de ‘Titi’, calmar mi angustia y recordarla como ella era, feliz, agradecida y llena de amor ‘Titi’ querida”.