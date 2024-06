Copa América 2024: ¿cómo están las apuestas para Argentina y los demás favoritos?

Cada vez está más cerca el inicio de la Copa América 2024, que este año contará con los Estados Unidos como país anfitrión (y alguna regla nueva). Del 20 de junio hasta el 14 de julio, 16 selecciones (10 de la Conmebol y 6 de la Concacaf) pugnarán por conseguir el título más prestigioso del continente suramericano en los 14 estadios repartidos por todo el territorio nacional de la organizadora.

Lógicamente, los aficionados a los pronósticos ya están haciendo sus predicciones. Actualmente, las casas de apuestas online tienen unas cuotas que dan cierta información sobre los equipos que parten con más potencial para ser los campeones.

El primer lugar en el ranking de los favoritos es para la Albiceleste. Las cuotas de las apuestas para la Copa América 2024 señalan a la Selección nacional como la que tiene más opciones de ganar el torneo. Tras años de sequía de títulos y unos resultados que no eran satisfactorios para la hinchada, los últimos tiempos han resultado un auténtico bálsamo. La consecución de la edición anterior de esta Copa, junto con el éxito en el Mundial, son una buena prueba de ello.

Los vigentes campeones acudirán a la cita con un Lionel Messi que quiere agrandar su leyenda con otro título de estas características. Además, también será la última participación de Ángel Di María con la camiseta nacional, según él mismo ha anunciado. No le falta motivación, por tanto, a este combinado, ni tampoco talento y cohesión.

Las cuotas han ido variando con el paso del tiempo para Brasil. Hace algunos meses partía como favorito, junto con Argentina; sin embargo, parece que se ha “descolgado” de esta condición y se afianza en el segundo puesto de la lista. La baja por lesión de Neymar ha representado un duro golpe. Por otra parte, sus actuaciones en las últimas citas importantes internacionales no han dado la imagen propia de un equipo imparable; más bien, al contrario.

El BOM Stadium de Los Angeles, California. (Unsplash.com)

La responsabilidad de remontar la situación y volver a ser la temible “Canarinha” recaerá en figuras como Vinícius, Rodrygo o Endrick. En el caso de los dos primeros, acuden a la Copa América 2024 con el ánimo al 100% tras conseguir la Champions League con su equipo, el Real Madrid, en las últimas semanas. Endrick, por su parte, sabe que está ante una gran oportunidad para demostrar por qué está considerado como “el nuevo Pelé”.

Uruguay tiene la condición de tercera favorita en esta competencia, aunque a cierta distancia de las dos anteriores. Esta selección atesora 15 Copas América, por lo que es, junto con Argentina, el país que más veces ha conseguido este título. Sin embargo, no ha alzado la Copa desde 2011.

En esta ocasión, no contará con dos de sus principales figuras históricas: Edinson Cavani y Luis Suárez. El primero de ellos se descartó recientemente. Respecto del “Pistolero”, su ausencia aún no es definitiva, pero Marcelo Bielsa no ha contado con él para los amistosos previos. A priori, su grupo para la primera fase no debería darles demasiados problemas.

Además de estos tres ejemplos, otros equipos también tendrán serias posibilidades de llegar a la final del día 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. La Colombia de Luis Díaz y James Rodríguez lleva ya unos meses con una racha muy positiva, lo que impulsa su optimismo para este torneo. En cambio, México, situada por los portales en el quinto lugar de la lista, ha sido mucho más irregular y deberá mostrar una imagen mejorada si quiere tener opciones de conseguir la Copa.