Convocan a una marcha para pedir justicia por Tomás Mirabelli

Para hoy a las 18 la familia de Tomás Mirabelli, que fue asesinado el fin de semana en el predio de la Estación del Ferrocarril, convoca a una movilización con el fin de reclamar justicia por el joven de 17 años que perdió la vida luego de recibir una puñalada.

Si bien hay detenidos por el caso, el objetivo de la manifestación pública es solicitar al Poder Judicial un cambio de carátula.

La convocatoria fue realizada en el sitio de Facebook “Justicia por Tomás Mirabelli” donde por medio de un escrito se indica lo siguiente: “Este viernes 24 de septiembre salimos todos a marchar, arrancamos de las vías a las 18:00, vamos mi gente no nos quedemos dormidos”.

“Que su carátula no sea homicidio simple como pusieron”, se señaló por otra parte en referencia a la causa.

En tanto que en otro de los posteos de la página se expresa entre otros conceptos: “Justicia, que no se quede mi pueblo dormido, esto ya no puede quedar así mi Trenque Lauquen. Nos están matando nuestros hijos”.

Por su parte, Lucho Morel, hermano de Marcos, quien también fue asesinado de una puñalada, manifestó su apoyo a la familia de Tomás y se sumó al reclamo de justicia por todas las víctimas de homicidio. “No más Marcos Morel, no más Tomás Mirabelli, no más Braian Gonzales, basta loco, hasta cuándo va a seguir esto, ahora vamos a salir de noche con la duda de si vamos a volver o no, hasta cuándo la ‘justicia’ se nos va a reír en la cara”, remarcó entre otras palabras.