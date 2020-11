Continúa la polémica por el uso de ivermectina para tratar el coronavirus

La ivermectina, un fármaco antiparasitario de origen veterinario pero que también se usa en humanos, vuelve al debate mientras se espera que llegue la vacuna contra la Covid-19. En algunos lugares se utiliza para tratar a los enfermos de coronavirus, pero autoridades como el ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, reafirmó que no está aconsejado su uso porque “no hay estudios clínicos de calidad para la toma de decisiones terapéuticas” en ese sentido, en línea con la postura fijada días atrás por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

“Sobre el uso de la ivermectina en contagiados por Covid-19 no hay estudios clínicos randomizados de calidad para la toma de decisiones terapéuticas. La sociedad científica desaconseja el uso por la particular razón de que hay que multiplicar la dosis diaria y los efectos colaterales son indeseables y algunos mortales, no han sido testeados, por lo tanto no podemos recomendar su uso”, dijo Kohan a la Agencia Provincial de Noticias (APN).

Colaterales sí y no

La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) emitieron semanas atrás un comunicado en el que sentaron posición respecto al uso de la ivermectina en tratamientos de pacientes infectados por Covid-19 y alertaron respecto a los “efectos colaterales indeseables, algunos probablemente mortales”.

Ayer se conoció el testimonio del doctor Williams Sanchi, médico geriatra y docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), quien admitió en declaraciones radiales que él mismo consume ivermectina a modo preventivo. “La experiencia obtenida por el doctor Héctor Carvallo en el Hospital Muñiz es muy buena. Recomendaría que la tomen porque no es una droga que tenga efectos indeseables”, remarcó el profesional.

“No hay trabajos publicados”

El ministro pampeano aseguró por su parte: “Siempre me interesó y me sigue interesando saber la existencia de alguna droga que genere un efecto paliativo en esta enfermedad, pero sobre la ivermectina no hay trabajos científicos publicados, o al menos nosotros no los conocemos”.

Finalmente, el funcionario consideró necesario, atento a la continua difusión de tratamientos contra el coronavirus utilizando esa droga, “dar una respuesta contundente desde la mirada del ámbito de Salud”. (DIB)