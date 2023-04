Consumir pescado, cerca de un 50% más caro que el año pasado

En vísperas de Semana Santa, una vez más las pescaderías locales se preparan para lo que sin lugar a dudas es la época de mayor demanda para el sector.

Si bien faltan pocos días para la celebración cristiana, aun no se ha registrado un movimiento importante en los comercios del rubro. Así lo señalaron desde distintas firmas del sector, que esperan un crecimiento en las ventas para la semana entrante.Movimiento

Desde una pescadería de la ciudad consultada se refirieron al movimiento previo a la Semana Santa y señalaron que “en los últimos días hubo un poco de demanda y si bien no es una locura, se va notando un poco de movimiento”.

En el mismo sentido remarcaron que “los precios tampoco han aumentado tanto, por lo menos hasta el momento”. Y a modo de ejemplo detallaron: “Tenés merluza a $1.872 el kilo, el filet de lomo a $1.800, que es más o menos lo que la gente habitualmente lleva”.

Y en el mismo sentido añadieron que “lo que también pide mucho la gente son mariscos. Es lo que más se está vendiendo. Y todo lo que es cazuela, mejillones y productos de ese tipo”.

Por otra parte desde la firma indicaron que “también se vende bastante bien el salmón rosado, por el que el kilo está a $9.720”. “Siempre fue caro pero este año se desbordó. Aún así es algo de lo que más sale”, indicaron.

Aumentos

Respecto las subas de los precios en el sector, desde la pescadería indicaron que “en los últimos meses el aumento fue de entre el 40 y el 50 por ciento”. “Tampoco es una barbaridad y no desentona con el resto de los productos en general”, comentaron.

“No sabemos si la semana que viene hay algún aumento más, porque puede pasar ya que es la época en la cual se consume mucho pescado. Pero si hay algún ajuste calculamos que no va a ser de más del 5 por ciento. Puede llegar a cambiar el precio de la merluza o el lomo, pero no una barbaridad”, señalaron.

Ofertas

Asimismo desde el comercio consultado señalaron: “Nuestra idea es ofertar dos kilos de merluza a $3.300, por ejemplo. Pero por el momento aún no tenemos ofertas programadas, aunque seguramente algo se hará”.

A modo de cierre señalaron que actualmente el precio del pollo de mar es de $1.420 el kilo y con un kilo comen 4 personas aproximadamente. En tanto que las rabas rebozadas tienen un valor de $3.620 el kilo y las comunes $3.320. A la vez que el filet de trucha salmonada cuesta $6.210 el kilo y, se destaca que “es similar al salmón aunque un poco más económico”.

En tanto que desde otra pescadería de nuestra ciudad coincidieron en señalar que si bien el movimeinto grande aún no se sintió, como sucede habitualmente el trabajo fuerte se da los días previos a la Semana Santa y “seguramente a partir del fin de semana ya se empiece a sentir”, aunque el movimiento grande se da uno o dos días antes de las Pascuas.