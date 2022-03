Conoció a su madre biológica tras 33 años y ahora busca a su hermano

Con paciencia pero también con valentía, Carla Cascallar, una vecina de nuestra ciudad, fue reconstruyendo su historia. No fue fácil. Fue separada de su familia biológica cuando tenía un año y medio, a fines de 1978. Durante años creyó que podía ser hija de desaparecidos e inició una búsqueda a través de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Gracias a un cotejo de ADN, dio con su madre y en el 2012 ambas se reencontraron en La Pampa. Habían pasado 33 años.

Ahora y con el deseo de cerrar esa historia que fue reconstruyendo a través de retazos dispersos que finalmente y no sin dificultad fueron encontrando inevitablemente su lugar, publicó un sentido escrito que según sus propias palabras, quizás sea lo último que pueda hacer para terminar de reconstruir su identidad: encontrarse con su hermano a quien no conoce.

Carta

Bajo el titulo “Carta para encontrar a mí Hermano Eduardo”, Carla expresó: “Quizás sea lo último que pueda hacer por reconstruir nuestra, tu historia (si así lo necesitarás). De 2012 hasta hoy, pude dedicarme a fomentar otras reconstrucciones pero nunca dejé de pensarte. Siento que es el momento de decirlo e iniciar tu búsqueda, en el 2012 encontré mi Identidad (gracias a Abuelas de Plaza de Mayo) y parte de la familia biológica, pero vos Eduardo, no estabas ni estás. La Secretaría de DDHH me informó de tu existencia, momento en que mi corazón recibió un golpe. Noticias como estas necesitan ser procesadas para tomar el coraje que hoy tengo y siento”.

“Naciste en la ciudad de Santa Rosa en el año 1985/6 aprox. Con la identidad de Eduardo L. Presentabas una dolencia cardíaca que te llevó estar internado un tiempo. Luego de esa internación, las circunstancias no están claras, no se supo más de vos… No sabés cómo duele”, añadió.

Preguntas

En otro tramo de la emotiva carta, Carla expresa, a corazón abierto: “Escribo estas líneas porque me pregunto ¿Si estarás bien? ¿Si nos necesitás? O ¿Si sos feliz? Deseando que hayas tenido la fortuna de contar con una familia de crianza llena de amor como lo fue en mí caso. Sé que nos vamos a encontrar, reconocer aquí o donde el destino lo decida. Que sepas que, te busco, pienso y rezo por vos. El presente escrito es, porque aún hay silencios, mí búsqueda es y será desde el amor sin juzgar, sobrellevando el dolor, siempre desde la esperanza. Créeme Eduardo o como sea hoy tu Identidad, la verdad siempre busca a la luz con el objetivo de consagrar la libertad”.

“Es lógico el temor, pero no hay nada más para perder, al contrario. Te dejo una imagen mía por si te reconoces o genera algo. Abrazo enorme. Tu hermana Carla Cascallar o Marcela Jorgelina Larez (mí nombre biológico)”, enfatiza.