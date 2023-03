“Conectar Igualdad Bonaerense”: la Provincia entregará 300 mil computadoras

El gobernador Axel Kicillof presentó hoy el programa “Conectar Igualdad Bonaerense”, a través del cual la provincia de Buenos Aires entregará 300 mil computadoras a estudiantes secundarios de toda la provincia de Buenos Aires.

Kicillof encabezó un acto en el anexo del Centro de Actividades “Roberto De Vicenzo” de Berazategui junto a la vicegobernadora Verónica Magaro; al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y al intendente local Juan José Mussi.

En el lanzamiento del programa se entregaron hoy unas 290 netbooks, pero el reparto llegará a los estudiantes bonaerenses del último año del secundario de cada distrito. Si bien el Gobernador habló en el acto de “168 mil computadoras” (dato del que había dado cuenta DIB), la Provincia informó a través de un comunicado que serán 300 mil.

En su discurso, el Gobernador “si uno se esfuerza le va a ir mejor, pero importa de dónde partió” porque “hay cuestiones que exceden la voluntad”. “Sin igualdad de oportunidades tampoco hay libertad”, señaló.

En este marco, se animó a citar a Wos. “Hay una frase que a mí me encanto, esto no lo involucra a Wos, lo digo yo: ‘Me hablan de meritocracia, me da gracia, no me jodan, porque sin oportunidades…’, dice Wos, lo voy a decir como dice él, ‘esa mierda no funciona’”.

Kicillof además recordó que el plan “Conectar Igualdad” fue lanzado a nivel nacional por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que se entregaron 5.500.000, mientras que en el gobierno anterior “no repartieron más”.

“Nuestro objetivo es que todos los estudiantes accedan a sus computadoras y vamos a seguir trabajando para que la educación pública y gratuita alcance a todos y todas”, dijo el mandatario bonaerense.

“Conectar Igualdad Bonaerense” es impulsado por la cartera educativa y la Jefatura de Gabinete de Ministros y está destinado los estudiantes del último año de la secundaria en distintas orientaciones y modalidades.

Durante el acto, Sileoni entregó al intendente Mussi la resolución que prevé la creación del Centro de Educación Física N°194 en la localidad de El Pato, que será el segundo de estas características en el municipio.

Por último, Kicillof resaltó que “estas notebooks van a servir para que nadie se quede atrás: lo que realmente nos hace libres es contar con educación pública y un Estado que garantice que se cumplan nuestros derechos”. (DIB)