Concejales se preparan para afrontar un año que se prevé complejo, de mucho debate y búsqueda de consensos

El próximo lunes, el intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, realizará la apertura de las sesiones ordinarias en el HCD local. A partir de allí, los integrantes de los bloques que integran el cuerpo legislativo comenzarán a transitar un 2024 que presenta importantes desafíos, principalmente el de trabajar para que la crisis económica que hoy se siente a nivel país impacte lo menos posible en los trenquelauquenses.

En ese marco, La Opinión tomó contacto con concejales representantes de diferentes fuerzas que hoy tienen representación en el Concejo Deliberante quienes analizaron la dura tarea que tendrán durante los próximos meses.

Discusiones

Esteban Vidal, concejal de Juntos por el Cambio, comentó al respecto: “Creo que va a ser un año de bastante discusión enfervorizada porque el ambiente político en general está muy candente. A mí me sorprende el nivel de conflictividad que hay en la política nacional y creo que algo de eso puede llegar a salpicarnos a nosotros. Pienso que no tenemos que caer en la trampa de perdernos en la discusión de los temas nacionales, está bien que cada uno fije su posición de cara a la gente y que quede bien claro y sin especulaciones dónde está parado cada uno, pero a nosotros nos votaron para intentar solucionar los problemas del distrito y tenemos que abocarnos más que nada a eso”, dijo.

En este sentido, agregó que “nosotros, en Juntos por el Cambio, tenemos otra vez mayoría propia y eso es una responsabilidad mayor porque tenemos que seguir logrando que las cosas salgan con el mayor consenso posible y dando las discusiones hasta último momento. Por supuesto que llega un momento en que las discusiones ya no tienen sentido y llega el momento de votar y cada uno votará lo que su conciencia le marque. Pero creo que puede ser un año en que nos tenemos que abocar a que la situación sea lo menos grave a nivel local. ¿Cómo se logra eso? Poniendo énfasis en lo social, en el mejoramiento del uso de los recursos públicos y en la asignación de prioridades en el gasto, porque va a ser un año de restricciones económicas fuertes y en el que la necesidad de la población va a crecer en cuanto a asistencia social en los sectores más vulnerables y asistencia en salud en aquellos sectores medios que han perdido el empleo o, desgraciadamente, pueden llegar a perderlo y no van a tener más una obra social o aquellos que tenían una prepaga y ya no la van a poder pagar. Y toda esa demanda la va a tener que absorber el municipio y el trabajo que tenemos este año es ese: administrar recursos y generar recursos económicos para que el municipio pueda afrontar esas situaciones”.

Buscar financiamiento

Por último, agregó que, además de lo antes señalado, se deberá poner el esfuerzo en “buscar fondos de financiamiento para que el desarrollo del distrito en lo que tiene que ver con asfalto, cloacas y otras obras no se pierda y que no decaiga el nivel de vida que tiene nuestra ciudad porque costó muchos años conseguirlo y es necesario que podamos seguir manteniéndolo. Por eso va a ser necesario seguir gestionando fondos, convenios con instituciones, esta-mentos nacionales y provinciales y ese puede ser también un trabajo que podemos llevar a cabo con los bloques de la oposición ya que uno de ellos tiene representación en el Ejecutivo nacional y el otro en el Ejecutivo provincial y nosotros acompañaremos esas gestiones desde el HCD”.

Expectativas

En tanto, Gustavo Bories, de La Libertad Avanza, expresó: “Respecto al año legislativo que arranca las expectativas son muchas, ya que, en nuestro caso, LLA es un bloque nuevo y también para nosotros como concejales. Por otro lado, hemos tenido las primeras reuniones en las cuatro comisiones que integra nuestro bloque. Esperamos poder aprender, en principio, la tarea y poder acercar todas las inquietudes de los vecinos que son varias y ya nos han contactado numerosas personas por distintos temas. En esa tarea legislativa, más allá nuestro bloque, está también el bloque del oficialismo y también el bloque de Unión por la Patria. Ojalá se pueda trabajar debatiendo y llegar a consensos que permitan que los temas salgan siempre en favor de la comunidad sin distinciones ni colores de banderas políticas, siempre tratando de no perjudicar a nadie y apoyando y pregonando la mayor austeridad posible para que el vecino se sienta apoyado y no apretado”.

Y no tuvo dudas en afirmar que “creo que será un año de debate, de rever varios temas, de tratar de facilitarle la vida al vecino”.

Sobre el final, y consultado sobre una posible alianza entre los bloques de LLA y JpC, Bories señaló que “la verdad que no, no existe tal alianza, existe camaradería, muy buena predisposición de ellos con nosotros por ser nuevos, pero alianzas políticas ninguna. Yo creo que cuando uno desde la función publica para la cual fue elegido desarrolla la función en post de la comunidad, no debería requerir ni hacer alianzas. Quizás es utópico, pero es la manera que LLA lo ve”.

Por último, agregó: “Es y será un año duro, debemos tirar del carro todos juntos, en este país vivimos todos, y se supone que todos queremos lo mejor para nuestra comunidad”.