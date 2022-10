Con la nostalgia al acecho, la belleza vino al rescate

El templo de la Iglesia Evangélica Menonita fue testigo y facilitador (con su notable acústica) de una actuación memorable: el último concierto exclusivo del Coro de Jóvenes de Trenque Lauquen, que emocionó desplegando las voces femeninas de Neyen Agrazar, Merlina Santanatoglia, Aylin Agrazar y Sol Baldo, y las voces masculinas de Dylan Pecochea y Lihuel Carabelli, magistralmente ensambladas por la directora Mariana Luaces y su codirectora Laura Inés Carabelli.

La actual formación del Coro empieza a ser historia, pues Merlina, Lihuel y Camila Carabelli, también integrante de la agrupación, en 2023 comenzarán estudios universitarios; así que la nostalgia pugnó por colarse en el templo ante cada obra que terminaba, entre aplausos y ¡Bravos!, intentando teñir con los tonos agridulces de la melancolía aquello que en sí mismo era un canto a la alegría.

Interpretaciones

Comenzaron con “Fuga a 3” de Michael Praetorius, y luego, sucesivamente: “Tonight you belong to me”, de Billy Rose y Lee David; “La Jardinera”, de Violeta Parra, en versión coral (v.c.) de Mario Esteban; “He lives in you”, tema de apertura de la película “El Rey León 2”; “Sube, sube”, de Víctor Heredia (v. c. de Jorge Chanal); “Quem Pastores”, villancico en latín del siglo XV, que permitió escuchar una muy aplaudida intervención solista de Lihuel Carabelli; “Hallelujah” de Leonard Cohen, v. c. de Roger Emerson, parte de la banda sonora de la película “Shrek”; “Here, there and everywhere”, canción de Los Beatles (v. c. de Mariana Luaces); “Since Robin Hood”, de Thomas Weelkes; y “Chiriguare”, canción popular venezolana, con arreglo de Virginia Bono.

En ese punto, Laura (por el Coro) y Aurora Rinaldi (por la Iglesia Evangélica Menonita) intercambiaron agradecimientos.

El bis elegido, “Memories”, de Maki Otsuki (v. c. de Mariana Luaces), no resultó casual: había quedado como promesa desde el anterior concierto del Coro de Jóvenes; en su texto –en japonés– dice: “Cuando yo era pequeña, mi mente estaba llena de mapas de tesoros, y siempre cantaba una canción para darle calor a mi corazón soñador. Esos días, ahora se han ido. Por favor, si este mundo cambia, llévame de regreso, así mis recuerdos, nunca se irán”.

Uniendo tal ruego con el texto de la “Fuga a 3” [“Entonces, escucha y ve, lo que en la canción está. ¿Y cómo puede eso ser?… Tres voces en una. Cantan todos hacia mí, (…) alegrémonos y seamos felices”] quedó configurada la paradoja de una despedida en la cual todxs lxs presentes nos alegramos y fuimos felices, alejando nostalgias y melancolías con la confianza puesta en la capacidad de seguir brindando belleza de Aylin, Cami, Dylan, Lihue, Merli, Ney y Sol (todas/os, al igual que Mariana y Laura, “antiguos” integrantes del Coro de Niños Cantores de nuestra ciudad, ejemplos por tanto de perseverancia y dedicación a “la causa coral”). Seguramente ellxs sabrán animar nuevas agrupaciones con la convicción de rescatarnos de un mundo empobrecido por los fines de lucro, dándonos el calor de canciones maravillosamente interpretadas, y un mapa para encontrar ese tesoro que resulta de los días, meses y años compartidos cultivando un arte comprometido con la calidad y la calidez, respetuoso a ultranza del público.