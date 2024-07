Con la Ley Bases ya aprobada, cómo se vislumbra que será el tiempo que se avecina

Finalmente, la llamada Ley Bases y Puntos de partida para la Libertad de los argentinos fue aprobada por el Congreso Nacional luego de meses en los que el proyecto de norma fue discutido largamente siendo elogiado y criticado por igual. Ahora, un nuevo escenario se abre y, en ese marco, diario La Opinión tomó contacto con representantes de diferentes espacios políticos para conocer cuál es su visión respecto de cómo lo aprobado repercutirá en la vida de los argentinos. Como era de esperarse, hubo miradas diversas y contrapuestas.

Conforme

En ese marco, el ex concejal de Juntos Matías Cardini compartió su opinión sobre la aprobación de la Ley Bases. “Como radical estoy conforme con la aprobación de la Ley de Bases y con el papel que cumplió el radicalismo en los votos que dio para su aprobación, los aportes que hizo, y los límites que marco. Recordemos que este es un gobierno que empezó hace 6 meses. Y fue el hartazgo de la gente con la política lo que hizo que votara por la opción que representaba el cambio más extremo”, dijo Cardini consultado por este medio antes de señalar: “Tengo muchas dudas de la idoneidad de Milei como presidente para llevar adelante los cambios, pero tengo más claro que lo que se venía haciendo no daba para más. El radicalismo demostró acompañar la voluntad de cambio, pero con aportes y límites. Ese es nuestro papel democrático como opositores. Para eso fuimos votados”.

En las urnas

Seguidamente, señaló que “hubo quienes se opusieron a la ley sólo para darle un golpe político al gobierno. Y seguramente muchos de esos quieren ‘interrumpir su proceso’. El radicalismo está convencido de que todos los gobiernos democráticos deben empezar y terminar en las urnas. Me parece correcto que el Equilibrio Fiscal sea el marco para encauzar la solución de los problemas. No va más la idea de que el estado tiene los bolsillos de payaso, y siempre tiene plata para todo. Y si no tiene plata, la imprime o se endeuda, provocando inflación o comprometiendo con deuda las futuras generaciones. Esta demagogia no va más. Ahora bien, tampoco la demagogia de ‘cerrar los números’ como si la gente fuera una celda de excel que se deletea con una tecla”, señaló para culminar afirmando que “ambas demagogias son injustas y poco sustentables. No podemos ir de banquina en banquina. En la Argentina no hay lugar para otra frustración mas”.

“Resultados positivos”

Desde La Libertad Avanza se destacó que “días atrás vimos como ambas cámaras trabajaron en el tratamiento de dicha Ley propuesta por el Gobierno Nacional, ley muy esperada por el presidente Javier Milei, instrumento importantísimo para cumplir el plan de gobierno que la mayoría de los argentinos votamos. La Ley bases fue modificada a lo largo de su tratamiento de acuerdo a su primera presentación y las sugerencias y pedidos de distintos bloques políticos”. “Asimismo, la mayoría entendió la necesidad imperiosa de contar con esta herramienta como inicio de los cambios que esperamos sucedan a partir de este hito histórico”, se expresó.

Seguidamente, se agregó que “sabemos que esta primera etapa ha sido muy dura para todos los argentinos, pero estamos seguros que este sacrificio no será en vano, ya estamos viendo resultados positivos en materia económica y política, también poder brindar seguridad jurídica para quien quiera invertir en nuestro País”.

Principales puntos

Luego, se explicó que, entre los puntos mas sobresalientes de la Ley Bases quisieron destacar los siguientes: “Bienes Personales: se establece un tope más alto; Monostributo: se eleva el monto de facturación; Moratorias: planes de 84 cuotas con beneficios; Facultades Delegadas: administrativa, económica, financiera y energética por el termino de 1 año; Privatizaciones: varias empresas serán sujetas a privatizarse y otras se acordó sacar del listado; RIGI: importantes incentivos para atraer inversiones, donde las Pymes también tienen lugar para desarrollarse; Reformas Laborales: incentivar el empleo y facilitar la decisión de tomar empleados sin tener que arriesgar el capital productivo en manos de la industria del juicio”.

En otro párrafo, desde este espacio político se señaló que “a pesar de haber sufrido diferentes embates de parte del kirchnerismo, atentando no solo contra la Democracia, sino contra todo el pueblo argentino; festejamos que distintos actores políticos de nuestra sociedad, puedan haberse puesto de acuerdo en sancionar una Ley que beneficia a toda la sociedad en su conjunto. Es cierto que desde la primer Ley Bases a esta, hubo muchos cambios, pero sin dudas a esta versión final, se llegó de manera consensuada”.

“Contra el trabajador”

Por su parte, el Secretario General de ATILRA Trenque Lauquen, Gastón Moreno, comentó: “Lo que nosotros analizamos es que se trata de una reforma laboral a la baja para el trabajador que sólo favorece a la parte empresarial quitándole derechos a los trabajadores. En particular, hay que señalar que en nuestro rubro comenzando por el cambio y forma de las indemnizaciones y el cambio de que un monotributista puede tener tres personas a cargo hace que se vea desfavorecido el trabajador en tener un trabajo registrado con una indemnización justa ya que la base indemnizatoria no es como la de ahora, sino que se va a tomar lo que se cobra en bolsillo”. “Resumiendo, es una ley que perjudica a los derechos de los trabajadores el cual logró conquistarse en su tiempo a través de lucha y de compañeros que incluso entregaron hasta la vida. Para nosotros es una ley que directamente ataca a los derechos de los trabajadores”, afirmó.

“Perjudicial”

Desde el Frente Renovador, el dirigente Jorge Jordán compartió un comunicado de esa fuerza política el cual critica fuertemente el contenido de la norma. “Estamos en contra porque es perjudicial para la Argentina. Entre muchísimos otros temas, vuelven con las privatizaciones, un proceso que ya vivió nuestro país y que dejó consecuencias nefastas. Quieren volver a rematar el patrimonio de los argentinos y argentinas. Arremeten contra derechos laborales, eliminando sanciones a quienes tengan trabajadores sin registrar o mal registrados, atacando la estabilidad laboral, lo cual se suma al paquete fiscal donde le quieren volver a cobrar Impuesto a las Ganancias a los trabajadores”.

Reglamentación

Luego de la sanción definitiva de la ley Bases, el Gobierno apurará la reglamentación del paquete de normas, especialmente la restitución del Impuesto a las Ganancias. Ante la necesidad de incrementar la recaudación, en el oficialismo confirmaron que el tema fue abordado en la reunión de gabinete que se celebró este martes y añadieron que la semana próxima “habrá novedades”.

Así lo indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, ante una consulta periodística en su habitual conferencia de prensa: “Hoy estuvimos hablando de eso, venimos trabajando desde antes de la aprobación de la ley en la reglamentación, veremos si la semana que viene podemos tener una novedad en términos de reglamentación. La ley es muy amplia y cada cartera se encargará de lo que le toca”.