Con ganas de madurar

Todas las plantas de damascos están, por estos días, cargadísimas de frutos aún verdes pero que, en sólo un mes, ya estarán lo suficientemente maduros como para poder ser disfrutados por quienes gustan de este tipo de frutos los cuales tienen muchos beneficios que, seguidamente, pasaremos a contar.

Entre los principales, se destaca que los damascos tienen alto contenido en vitamina A; son ricos en distintos minerales, convirtiéndose en un alimento perfecto para tratar casos de bronquitis, tuberculosis, asma, anemia y bronquitis; cuentan con una sustancia como el licopeno que ayuda en la prevención del cáncer y en distintas enfermedades cardíacas y, también, elimina los parásitos intestinales. En fin, hay muchas más bondades que esta fruta tiene, pero, como puede verse, no contamos con el espacio para desarrollarlas. No obstante, con lo ya dicho, es más que suficiente para que todo el mundo corra, a partir de noviembre, a adquirir damascos. ¿O no?