Con duras críticas a Cristina, Kulfas presentó su renuncia y se despidió del Presidente

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se reunió este lunes durante casi una hora con el presidente Alberto Fernández para hacer oficial su renuncia al cargo y ordenar su salida del Gobierno, pero antes dejó una dura carta de 14 páginas contra Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios que responden a ella.

“Vine a darle un abrazo al Presidente, a quien tengo un afecto personal y traerle la renuncia, es todo lo que tengo para decirles”, sostuvo Kulfas en breves declaraciones a los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Tras reunirse con Fernández, también fue despedido por otros integrantes del gabinete como el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Sin embargo, tras dejar Casa Rosada se conoció una extensa carta de renuncia, en la que lanzó críticas contra la vicepresidenta. Allí el ahora ex funcionario ratifica que la licitación del gasoducto de Vaca Muerta es responsabilidad de IEASA SA, “cuyos miembros, al igual que el equipo de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta”.

Kulfas también hizo referencia al off the record que lo sacó del Gobierno y volvió a cuestionar duramente a la ex presidenta: “Fueron declaraciones que realice en ON y que quedaran registradas por la radio AM 750 y formuladas ante varios periodistas allí presentes. Huelga adicionar la injusta acusación que la Sra. Vicepresidenta le formulara al señalarle que usted tiene que ‘utilizar la lapicera’ para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueran adoptadas por IEASA SA”, la empresa que conduce el camporista Agustín Gerez.

Kulfas, que será reemplazado la semana próxima por el embajador en Brasil, Daniel Scioli, cuestionó los manejos en el área de Energía, tal como lo había hecho ante la consulta de la prensa, el último viernes, tras el acto por los 100 años de YPF. Antes, la vicepresidenta había sembrado sospechas sobre una licitación millonaria para la empresa Techint, para construir el gasoducto que traerá el gas desde Vaca Muerta.

El ex funcionario también se refirió a la recuperación de la empresa Impsa, que también dirigen funcionarios cercanos a la vicepresidenta. “Hoy Impsa está de pie, con nuevos negocios, tendrá anuncios importantes para realizar próximamente. Pero también sufre por el internismo del equipo de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que tiene parados numerosos proyectos de energías renovables de interés para varias provincias y de la incomprensible demora en ejecutar obras hidroeléctricas necesarias para el país”, recalcó.

La carta también tiene otros momentos donde apunta a posibles desmanejos en el área de energía. Y en ese sentido, Kulfas recordó que el presidente le otorgó “la responsabilidad de gestionar la política energética del país” y que el primer desafío era implementar “un plan de estímulo a la producción de gas” para aprovechar el potencial “y dejar de gastar tantos dólares importando barcos”.

Según el ex ministro, el Plan Gas 2020 estuvo listo en julio de ese año pero “rápidamente aparecieron las voces críticas desde un sector de los entes reguladores”, en referencia a La Cámpora que tiene funcionarios clave en Enargas y también el Enre, entre otros organismos.

Según Kulfas esos funcionarios kirchneristas sostenían que la propuesta para pagar el gas era “antieconómica con precios en torno a US$ 3,50 por millón de BTU a los cuales consideraban caros”. Y agregó en tono irónico: “Vaya paradoja, consideraban caro un precio que estaba por debajo de los niveles históricos del gas importado por el que hoy se paga US$ 30”.

“Qué bueno que no les hizo caso a esas personas, señor Presidente”, agregó y finalizó: “El debate sobre el Plan Gas fue desgastante y absurdo”. (DIB)