Con denuncia de “proscripción”, Maslatón se bajó de la interna libertaria de Milei

Distanciado desde hace un tiempo de Javier Milei, el referente liberal Carlos Maslatón publicó un extenso descargo en Twitter para informar que finalmente no competirá para la Presidencia debido a que el diputado nacional decidió que no haya PASO en Libertad Avanza y así lo proscribió. Pero pese a las feroces críticas a Milei y a su hermana Karina -a quienes tildó como “troika stalinista” y corruptos- deslizó que votará al legislador como presidente, a no ser que arregle con Juntos por el Cambio.

“A través de inequívocas declaraciones públicas en las últimas horas, Karina Milei y Javier Milei anunciaron que en La Libertad Avanza no se admiten elecciones PASO para dirimir las candidaturas de este año. Dispusieron adicionalmente que yo debía retirarme del movimiento y competir por afuera con lista propia. Confirmaron de este modo que La Libertad Avanza es de su propiedad y que no se practica democracia interna sino dictadura institucionalizada por ellos en contradicción total con los principios del liberalismo”, comenzó Maslatón.

Después dijo que esta decisión de no ir a interna consolida un proceso de “purga de naturaleza stalinista” para expulsar dirigentes y militantes que construyeron el espacio en 2021, y los acusó de ahora apostar a la venta de candidaturas por plata en diferentes jurisdicciones. “Siempre que esto sucede en política es porque se privilegian los negocios y el enriquecimiento personal del jerarca para una campaña, quedando relegado el interés por el acceso real a las magistraturas nacionales”, consideró el libertario.

Y en ese sentido siguió: “Este sistema de corrupción, una suerte de concesión de monarca absoluto anterior al capitalismo que a cambio de dinero va creando ducados y condados para una nobleza servil explotadora del pueblo, fue complementada por el delirio sin precedentes de un Javier Milei dedicado a condicionar las visitas a las provincias a que los militantes de base de La Libertad Avanza reúnan millones en dinero para su bolsillo como si se tratara de conferencias pagas brindadas para empresarios ricos”.

Sin parar en sus feroces consideraciones, Maslatón dijo que llegó el momento de desenmascarar los sorteos de sueldos que Milei percibe como diputado. A esto lo consideró un “hecho demagógico destinado a tapar la verdadera corrupción política montada por él y su hermana, consistente en la venta de ‘presencia’, y que constituye un fundamento real para la expulsión de militantes y la proscripción de las internas”.

Convencido de que los hermanos Milei consideran que avalarlo a que participe de la interna es abrirle paso a la “dirigencia real que no se cobra ninguna candidatura”, Maslatón hasta habló de una “degradación” del diputado nacional en el último año y la vinculó a dos componentes que, según dijo, niegan la esencia del liberalismo. “

Uno es rechazar la democracia como sistema político, bajo la influenica de Alberto Benegas Lynch, un fascista del proceso militar de 1976 que lo convenció de que con la democracia el liberalismo no puede prosperar. Otro es la obsesión de Milei de que sobrevenga hiperinflación y se destruya el país, para así poder lucrar políticamente y quedar como el salvador mesiánico de la Argentina”, enumeró.

También dijo que el legislador dejó de ser un analista económico y que en ese plano quedó “a contramano de la realidad” y “lanzando propuestas de dolarización que él mismo sabe inaplicables y que solo pueden prosperar tras una hiperinflación licuadora o un crash deflacionista”.

En el último tramo de su comunicado, Maslatón sintetizó: “Vencido el plazo concedido a la troika stalinista de La Libertad Avanza (Milei, Karina y Kikuchi) para la habilitación de las PASO, ratifico que no armo proyecto político aparte, que no migro ni al eje socialista de Juntos por el Cambio, ni al Frente de Todos, y que pese a la imposibilidad de competir, por lealtad a las ideas liberales originales de La Libertad Avanza y a la militancia que aún subsiste, me mantengo dentro del espacio enfrentado a la troika corrupta y políticamente suicida. Que pelearé por la democracia interna, que ayudaré en campaña a los mejores candidatos y que por disciplina partidaria mi voto irá este año para La Libertad Avanza, a no ser que Milei y Karina a último momento bajen listas para venderse a Juntos por el Cambio, lo que constituirá para mí un límite político y moral infranqueable”.

La supuesta candidatura de Roberto Piazza

En tanto, Milei tuvo otro frente abierto en los últimos días cuando el diseñador Roberto Piazza aseguró que de parte del candidato presidenciable lo llamaron para competir como diputado “de primera línea” por la provincia de Buenos Aires, en una lista que respaldaría una postulación a gobernador del abogado Fernando Burlando. “Le dije que sí, pero después investigando me enteré que había peronistas metidos en el grupo y los volví a llamar y les dije que no, que de ninguna manera iba a ser diputado habiendo peronistas, o kirchneristas menos”, contó Piazza en un video. (DIB)