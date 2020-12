Con 77 casos activos, otra leva baja

En Trenque Lauquen

De los seis (6) nuevos casos, tres (3) fueron por hisopado y los restantes tres (3) por criterio o nexo epidemiológico de acuerdo al protocolo actualizado vigente, y tres (3) corresponden a Trenque Lauquen –dos (2) por testeo y uno (1) por nexo- y tres (3) a Treinta de Agosto –uno (1) por hisopado y dos (2) por nexo-.

Los 77 casos activos a la fecha se distribuyen del siguiente modo: 60 en la ciudad cabecera y 17 en Treinta de Agosto, y del total tres (3) se encuentran en el Hospital Municipal, tres (3) en el Centro Extrahospitalario que funciona en el ex Hotel Pailla Hué y 71 en sus domicilios particulares.

Nueve (9) de los diez (10) recuperados pertenecen a Trenque Lauquen y uno 1) a Treinta de Agosto, ascendiendo a 1.129 los que recibieron el alta desde el comienzo dela pandemia, en marzo pasado, mientras que también en ese período fueron descartados 2.537 casos, ya sumados los 12 de las últimas 24hs., ocho (8) de Trenque Lauquen y cuatro (4) de Treinta de Agosto.

Con respecto a los 14 casos sospechosos, nueve (9) son de Trenque Lauquen y cinco (5) de Treinta de Agosto, y hay además 166 personas en aislamiento, 114 en la ciudad cabecera y 52 en Treinta de Agosto.

Más allá de los vaivenes estadísticos, con tres días de subas y ahora dos consecutivos de leves descensos en los casos activos, el Departamento Ejecutivo municipal advierte que esto refuerza la necesidad de no relajarse y, por el contrario, vuelve a hacer hincapié en la importancia de profundizar los cuidados y prevenciones, y de respetar las normas y disposiciones sanitarias vigentes para la contingencia que se está viviendo: Uso de tapabocas o barbijo, la higiene de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase y mantener el distanciamiento social.

Asimismo se recuerda una vez más que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otras ciudades, provincias o países debe registrarse en la web municipal (https://www.trenquelauquen.gov.ar/registroacceso/) y comunicarse de 6 a 24 (de lunes a domingo inclusive) al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid en caso de necesitar hacer alguna consulta para ser orientada sobre los pasos a seguir.

Además, las autoridades sanitarias reiteran también que una vez que se define en el Hospital en qué condición se enmarca a cada persona (confirmado o activo, sospechoso, en aislamiento por contacto estrecho, recuperado, descartado), y en los casos que corresponda, un integrante del equipo de Salud se encarga del seguimiento.

• Casos confirmados hoy: 6

– Por testeo: 3

– Por criterio o nexo epidemiológico: 3

– En Trenque Lauquen: 3

– En Treinta de Agosto: 3

– En Beruti: 0

• Total casos activos: 77

– En Trenque Lauquen: 60

– En Treinta de Agosto: 17

– En Beruti: 0

• Personas recuperadas hoy: 10

• Total de Personas recuperadas: 1.129

• Casos descartados hoy: 12

• Total de Casos descartados: 2.537

• Defunciones: 25

• Casos sospechosos: 14

– En Trenque Lauquen: 9

– En Treinta de Agosto: 5

– En Beruti: 0

• Aislamiento por contacto estrecho: 166

– En Trenque Lauquen: 114

– En Treinta de Agosto: 52

– En Beruti: 0