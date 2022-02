Compró un termo online, entró en un sorteo, ganó un Tesla Cybertruck y creyó que lo querían estafar

Parece un cuento pero sucedió en la realidad. Un habitante de un pueblo de 13 mil habitantes compró un termo en una plataforma de ventas por Internet, entró en un sorteo y ganó un Tesla Cybertruck, un vehículo tan sofisticado como extraño que aún no comenzó a fabricarse en serie. El hombre, cuando empezó a recibir los mensajes de la empresa para avisarle que había ganado la rifa, pensó que lo querían estafar y hasta los amenazó con iniciarles acciones legales. Pero era verdad, por más que parezca un cuento.

Todo comenzó el 2 de noviembre del año pasado. Ese día Tienda Mia, una web que ofrece comprar en varios países (Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay) productos de Amazon, eBay y Walmart de EE.UU., lanzó en su Instagram la promoción “Ganá un Tesla”. Allí estaban detalladas las bases en el texto que acompañaba la foto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tiendamia (@tiendamiacom)

“¡S O R T E O! ¡¡GANA UN TESLA 0km!! En Tiendamia te traemos todo lo que no existe en tu país, incluso un Tesla CyberTruck 0km. Para participar de este #sorteo solo tienes que seguir estos pasos: 1. Seguir a @tiendamiacom. 2. Comentar este posteo mencionando a 2 amigos. 3. Compartir el posteo en tu historia + @tiendamiacom. 4. Descargar nuestra App (link en bio) y LISTO! Además, sumas 10 CHANCES EXTRA por cada compra de cualquier valor en Tiendamia.com. Puedes participar hasta el 31 de diciembre. ¡Que la suerte te acompañe!”, comentaban. La publicación alcanzó los 18.500 comentarios hasta el 31 de diciembre, última fecha para participar.

Hasta aquí, no difería de ningún sorteo de Instagram, salvo por el premio. El Tesla Cybertruck es una camioneta eléctrica de diseño futurista y carrocería de acero inoxidable diseñada por la firma del multimillonario Elon Musk, que cuesta cerca de US$ 45.000 el modelo base. Y que de hecho aún no ha empezado a producirse en serie, pese a que fue anunciado en 2019.

Cuando la limosna es grande…

Según las bases de la promoción, el sorteo se iba a realizar “ante escribano público con jurisdicción y facultades en la ciudad de Montevideo, de la República Oriental del Uruguay, a las 15:00 (GMT-3) horas del día 19 de enero del 2022”. Casi dos semanas después no se sabía nada del asunto. Pero este martes se conoció que el ganador fue un hombre del interior de Argentina. Solo se sabe que vive en un pueblo de 13 mil habitantes. Su nombre y el del lugar en el que reside todavía son un misterio.

El ganador había comprado un termo en Tienda Mia y automáticamente quedó participando del sorteo. Según la firma, el hombre ganó el premio y cuando lo llamaron por teléfono se asustó, ya que en el pasado fue víctima de una estafa telefónica.

Incluso amenazó con iniciar acciones legales a la empresa por desconfiar de que se tratase de un sorteo verídico. “No quería ingresar al link del sorteo porque tenía miedo que se trate de un virus que roba información”, aseguraron desde la empresa.

Fue la hermana del ganador la que revisó las bases y condiciones del sorteo y habló con una representante del portal para corroborar el resultado. Incluso buscó en las redes sociales a los representantes para ver si eran perfiles reales.

Termos para todos

“Luego de varios idas y vueltas, llamadas y charlas, aceptó el premio, el cual se entregó el pasado 2 de febrero. Durante la entrega el clima fue más distendido. Sin embargo, en el aire se sentía el temor y la incredulidad. El ganador aseguró que cuando se le acreditase el premio invitaría a todos los involucrados a un asado y compraría termos para toda la familia”, detallaron fuentes de la empresa.

Si Adolfo Bioy Casares viviera, hubiera aplaudido frente a semejante historia. En este caso, para repetir el axioma literario, “la realidad imitó al arte”. (DIB) MM