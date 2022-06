Compra de tierras para el relleno sanitario y proyecto de planta de transferencia de residuos

El Intendente municipal, Miguel Fernández, se refirió al convenio firmado con la ministra de Ambiente bonaerense, Agustina Vilar, y a los proyectos que impulsa esta gestión en torno a temas ambientales, como la ejecución de un relleno sanitario.

“Estamos terminando de concretar la compra de 15 hectáreas para el relleno sanitario, va a ser la primera vez que el Municipio de Trenque Lauquen tiene tierra asignada para regularizar la disposición final de residuos; venimos históricamente enterrando basura donde se puede y eso no va más porque no es compatible con el ambiente y porque hay una restricción legal”, explicó.

Recursos

El jefe comunal reconoció que para poder avanzar con el proyecto “hacen falta recursos económicos”. “Nosotros tenemos un plan pero no hemos tenido acompañamiento ni del Gobierno nacional ni provincial desde que asumí; nosotros no tuvimos un programa GIRSU como tuvo (el ex intendente Raúl) Feito, a nosotros nadie nos dio nada; todo lo que hemos hecho en ambiente lo hemos hecho con recursos municipales”, sostuvo.

Sin embargo señaló que “hay una voluntad de parte de la actual ministra (de Ambiente) de acompañarnos, de hecho efectivamente nos acompañaron cuando el OPDS nos habilitó el horno pirolítico, que se logró en plena pandemia (de Covid-19)”.

15 hectáreas

Acerca del predio donde funcionaría el relleno sanitario adelantó que “son 15 hectáreas que están ubicadas 700 metros más atrás de donde está el basural actual, es tierra alta, el estudio de napas nos da la suficiente profundidad para hacer la futuras cavas y estamos haciendo los estudios de impacto ambiental y concretando la plata, que va a ser parte en efectivo y parte en permuta con lotes municipales, un proyecto que vamos a mandar al Concejo Deliberante para su convalidación”.

En ese sentido aseguró que “ese es el primer paso, pero necesitamos el acompañamiento de Provincia porque después hay que ponerle alambrado, diseñar las cavas, armar el plan estratégico para que estas 15 hectáreas duren un tiempo prolongado porque yo estoy haciendo una obra para los futuros intendentes, ese es el camino”.

En cuanto al financiamiento para la adquisición de las tierras, Fernández dijo que “la plata la pone la Municipalidad” y contó que a una funcionaria de Ambiente que visitó Trenque Lauquen, Julieta Martín, le mostraron el proyecto de la planta de transferencia, “porque el relleno sanitario no es posible si no hacemos una planta de transferencia, porque cuando hagamos el relleno sanitario el basural desaparece y toda la gente que el domingo va a tirar cosas no va a tener dónde tirarlas, y ese es el objetivo de la planta de transferencia: que sea un enorme basural ordenadísimo en el Prolim”, explicó.

Y agregó: “Es una obra grande que tiene un costo de entre 30 y 40 millones de pesos que la va a financiar el Municipio, donde va a haber volquetes separados, un lugar donde tirar chatarra, línea blanca, RAES, un contenedor para pilas, baterías, celulares, y otro para cartón, vidrios, latas”.

“La gente va a tirar lo mismo pero ordenado y eso se va a reprocesar en el Prolim y se le va a dar el destino final que corresponda, lo que corresponda ir al relleno sanitario irá y lo que no se venderá como estamos haciendo, gran parte de lo que se vende queda en el bolsillo de los trabajadores municipales en el Prolim”, señaló Fernández.

Cambios

Consultado sobre el destino del basural actual cuando se avance con el proyecto del relleno sanitario, Fernández explicó que “se sella” y remarcó que la funcionaria provincial se mostró sorprendida por el estado del mismo señalando que “en comparación con otros basurales de la provincia el nuestro es un lujo”.

Acerca de los trabajadores que hay en el lugar, dijo que “hay que hacer un trabajo social, de reconversión, porque ahí hay familias que trabajan en el basural, que teóricamente hacen el trabajo que se va a hacer en la planta de transferencia y esto va a funcionar si los vecinos/as colaboran”.

Además adelantó que “esto va a llevar tiempo y ahora estamos evaluando la campaña que hay que lanzar, como en su momento fue la del Prolim, para que esto tenga éxito, porque no alcanza con plata o con comprar tierra, todo eso más el cambio cultural”.