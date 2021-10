Cómo vieron Kicillof y Larreta a sus candidatos en el debate bonaerense

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mostraron este jueves muy conformes con los desempeños de los candidatos que representan a cada uno de sus espacios en el marco del debate bonaerense que se realizó anoche en la señal televisa TN de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

“A Victoria (Tolosa Paz) la vi muy afilada, conociendo muy bien la realidad de la provincia. Le marcó la realidad a (el candidato de Juntos Diego) Santilli que ni siquiera sabe lo que está pasando hoy en la Provincia. No creo que les interese mucho la Provincia de Buenos Aires”, dijo Axel Kicillof consultado al respecto por Radio La Red.

“Ayer quedó muy claro que Santilli viene a la provincia, pero a defender a la capital. Acá hay muchas necesidades que necesitan recursos y grandes transformaciones”, apuntó Kicillof. Cabe señalar que el propio mandatario se reunió con la candidata en la previa del debate para repasar los principales ejes de su gestión.

Esta tarde junto a @vtolosapaz preparando el debate de candidatos y candidatas de la Provincia. Nuestras prioridades son claras: #Sí a volver a crecer, a tener más producción, más obras, más trabajo y salir adelante. pic.twitter.com/ptxfEOlzWY — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 20, 2021

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que el primer candidato a diputado nacional de Juntos, Diego Santilli, estuvo “muy sólido y tranquilo” y “usó el tiempo para hacer propuestas, mientras que (Victoria) Tolosa Paz estuvo interrumpiendo todo el tiempo”.

“Confiamos que la mayoría de la gente en la provincia quiere un cambio, están hartos de la inseguridad y no tuvieron clases. El Gobierno no baja la inflación, no genera laburo. Lo acompaño a Diego en vistas al conurbano y veo en la gente ganas de acompañarnos”, planteó el jefe de Gobierno porteño también por Radio La Red.

El alcalde porteño apuesta fuerte a aumentar su capital político con esta elección y busca trascender las fronteras de la Ciudad de cara a su ambición presidencial en 2023.

El miércoles por la noche, los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas se enfrentaron en debate en el que expusieron sus propuestas para el Congreso en materia de economía, educación, calidad institucional y salida de la pandemia de coronavirus, entre otros puntos. (DIB) MCH