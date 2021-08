Cómo sigue el camino a las PASO

Con el período de campaña de cara a las PASO de septiembre ya iniciado, el próximo paso del calendario electoral marca que el 8 de agosto se habilitará el inicio de la campaña en medios de comunicación audiovisual y el 13 de este mes tendrá lugar la designación de autoridades de mesa, además de finalizar el plazo para que los juzgados federales resuelvan sobre la aprobación formal de las boletas oficializadas y comenzará la impresión y publicación de los padrones definitivos.

El 18 de agosto comenzará la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio. El 23 se dará fin al plazo para subsanar errores u omisiones existentes en el padrón

(sólo enmienda de erratas u omisiones). El 28 se difundirán los lugares y mesas de votación. Y el 10 de septiembre culminará la campaña electoral y comenzará la veda a las 8.

Por su parte, el jueves 30 de septiembre los partidos políticos podrán arrancar con sus campañas de cara a las generales hasta el viernes 12 de noviembre a las ocho, y a partir de este horario empezará nuevamente la veda.

A su vez, para el sábado 12 de febrero de 2022 se pactó el fin del plazo para presentar el informe final de campaña.

Listas

A nivel local, las Primarias serán elecciones con ocho listas en total entre las que habrá dos internas, una en la alianza Juntos, entre el radicalismo y el PRO, y la otra con las tres listas del Frente de Todos, mientras que, aparte, con la meta de logar el piso de votos que les permita estar en las generales, van a presentarse la Unión Vecinal, el randazzismo con el Frente Vamos con Vos y la coalición liberal Avanza Trenque Lauquen.

A nivel bonaerense, los armados seccionales de las tres principales fuerzas que compiten en la provincia, el Frente de Todos y las dos versiones de Juntos, la que encabeza Diego Santilli y la de Facundo Manes, presentan muchos nombres a tener en cuenta.

En la cuarta sección, plena zona núcleo sojera, que elige senadores, Jorge Macri se quedó con el primer lugar de la lista de Juntos, que fue para Yamila Alonso y también coló el segundo candidato de esa lista, Paolo Barbieri. En tercer término iría la ex senadora Malena Baro, que expresa el acuerdo de último momento de Gustavo Posse con Diego Santilli. Es que Baro es la esposa del possista Roberto Costa, que preside en bloque de Juntos por el Cambio en el Senado pero no puede renovar por imperio de la ley que limita las reelecciones. Los radicales de Dar el Paso van aquí con Erica Revilla, intendenta de General Arenales y vicepresidenta de la UCR provincia, seguida de Marcelo Daletto, referente de Monzó, ex diputado provincial. Después anotan a Eugenia Gil, concejal de Cambiemos de Bragado y a Agustín Máspoli, actual diputado provincial, alfil del mandamás de Chacabuco, Víctor Aiola. En el oficialismo, el primer lugar es para el intendente de Carlos Casares, Walter Torchio. Y en el puesto dos va por la renovación la camporista Malena Dafuncchio.

Sexta y séptima sección

La sexta sección, que elige diputados, era un rompecabezas para los operadores de la oposición. En el oficialismo, por su parte, encabeza el intendente de Monte Hermoso, Alejandro Di Chiara, que tenía la posibilidad de reelegir pero prefirió ir a la cámara baja alentado por el ministro de Infraestructura, Martín Katopodis. El casillero dos es para la camporista Maite Alvado, Directora de Asociaciones Civiles y Mutuales del ministerio de Justicia. Y el tres para el histórico Carlos “Cuto” Moreno, Vice de Diputados. El cuarto lugar es para el massismo y va por otro mandato Fernanda Bevilacqua (Acción x Villarino).

En la pelea por la séptima sección, que elige senadores, Juntos anotó a Diego Robbiani. Secretario de Desarrollo de Olavarría, hombre de confianza del intendente Ezequiel Galli, seguido de Lucrecia Egger, actual senadora, de Azul. Tercero va Ramiro Massey, concejal del PRO. Los radicales darán la pelea con Alejandro Cellillo, actual senador y ex intendente de General Alvear, Lorena Mandagarán, referente del GEN de Azul que llega de la mano de Omar Duclós y Marcos Macagno, concejal de Juntos por el Cambio de Saladillo. El oficialismo anotó al recién reingresado a esa fuerza Eduardo “Bali” Bucca. En tanto, el segundo escalón es para la diputada nacional de Olavarría, Liliana Schwindt seguida de Federico Aguilera.