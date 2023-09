Cómo será la nueva temporada del alto handicap

“Juanma” Nero habló de sus caballos, los viajes al exterior y ya palpita cómo será el próximo paso de polo de primer nivel.

En la edición de hoy completamos la nota que Jorge Andrades realizó a Juan Martín Nero el pasado fin de semana mientras se jugaba la Copa Quico Zubia.

En este apartado conoceremos sobre sus caballos, las competencias en el exterior y cómo ve el alto hándicap 2023 además de su camino en el 2024.

Dijiste que cuando empezaste en Chapa no tenías caballos. ¿Cómo fue la evolución de tu cría? ¿Estás clonando en la actualidad?

JMN: En 2005 o 2006 empecé a comprar algunas yeguas buenas y de a poquito inicié mi propia cría. Recién ahora tengo generaciones de caballos grandes –de siete años- que han dado sus frutos, llegando a jugar ejemplares en los últimos abiertos. Tengo mucha sangre de Anay Sur porque le compré gran cantidad a Marcos Heguy, luego de que él dejó de jugar. Cuando entré en La Dolfina en 2011 le alquilé un gran lote y luego le fui y sigo comprando, engrosando mi propia cría. Además, encontré otros buenos ejemplares que también compré, y estoy, creo, en el buen camino. También pude clonar las mejores mías, como la Chicha, la Girl Girl (que es inglesa). De ellas tengo clones de cuatro y cinco años y dos recién nacidas de la Falta Nat y la Raquel. Todo ello pensando en no perder la sangre buena, ya que no sé si llegaré a jugarlas o si en definitiva les quedarán a mis hijos. Fueron mis mejores madres y quiero preservarlas todo lo que pueda.

En esto de la cría, mucho se habla de la importancia de la fuente de trabajo que significa el polo en Trenque. ¿Cuánta gente empleas en esta actividad?

JMN: En el campo tengo fijas 3 o 4 personas. Pero entre petiseros, herreros, veterinarios y gente que trabaja “part time” podría decirse que son alrededor de 20, lo que no es poco. Es increíble la cantidad de empleados que viven del polo en Trenque. Y para darles trabajo no es imprescindible tener 10 goles… Es tan grande el abanico de actividades que genera este deporte, que uno no llega a tomar verdadera dimensión de la economía que crea. Es gigante el mercado laboral. Y después de la pandemia, es grandioso cómo creció el polo en todo el mundo, por lo que muchísima gente se incorpora a diario a ésta actividad. Muchos salen de Trenque de la mano de jugadores y luego encuentran trabajo en el exterior.

Hablando del exterior, ¿cómo te fue a vos este año?

JMN: Bien. En Estados Unidos sigo con Grand Champions, con Mark y Melisa Ganzi. Jugué con ella y los chicos de Trenque, Lucas James y Juan Martin Zubia. No ganamos pero la pasamos bárbaro -se ríe-. Y ya que la mencioné a Melisa, quiero agradecerle el apoyo que nos dio a la Copa Quico Zubía. Desinteresadamente, entre otras cosas, pagó todas las camisetas de los jugadores y además contribuye con el Club para hacer otras cosas que sin su apoyo se hacen cuesta arriba. En USA sólo juego la liga de 26 goles de hándicap, porque no tengo caballos como para competir en la de 22 (N de la R: Esta última es la temporada “oficial” en la que se juega la Copa de Oro y el Abierto, entre otros certámenes). Luego me fui a Inglaterra -continúa- donde jugué con un equipo nuevo, Black Bears, con Guy Schwarzenbach, Antonio Heguy y Ollie Cudmore. Allí no tuvimos suerte. No se nos dio en algunos partidos, pero volveremos el próximo año con mucha expectativa. Inglaterra está muy “brava”, muy competitiva, con un polo muy físico y muchos equipos con chances de ganar, así que hay que armarse bien para tener expectativas de campeonar.

¿Dejaste caballos en ambos países?

JMN: Si. En Estados Unidos dejé 17 y en Inglaterra 12 yeguas, y le sumo otras cada año que vuelvo, ya que hay que mejorar los lotes que se desmerecen por ventas o caballos que envejecen.

“Ya me estoy yendo a Buenos Aires, después, como dije, de haber vivido un hermoso agosto en Trenque -afirma casi resignado-. Empezaré jugando el Abierto del Jockey Club con Monterosso y luego la Triple Corona con La Dolfina. Va a ser un año difícil, pero estoy bien montado con algunas yeguas nuevas que espero que rindan y la ayuda de Adolfito (Cambiaso) que me prestará otras cinco o seis suyas para mejorar el rendimiento del equipo”.

¿El nuevo equipo de La Natividad con los hermanos Castagnola, Pablo Mac Donough y Facundo Pieres será el rival a vencer?

JMN: Ellos, y la Hache (Pablo Pieres, Hilario Ulloa, Sapo Casset y Francisco de Elizalde). A estos últimos no hay que descartarlos, porque son todos jugadorazos que, si encuentran funcionamiento, pueden amargarle la tarde a cualquiera. Nosotros estamos bien. Adolfito, pese a no haber jugado mucho afuera por lesiones, llega bien físicamente y ya dijo que es su último año con ‘Poroto’, por lo que jugará más relajado que la temporada pasada, donde quería ganar sí o sí para despedirse con su hijo de la mejor manera. Esa falta de presión por el resultado puede llegar a favorecernos para hacer mejor las cosas.

¿Crees que La Natividad ganó o perdió con los cambios de este año?

JMN: Son muy buenos los cuatro jugadores. Por ahí a alguno no le va a calzar el puesto, pero tienen calidad como para superar ese problema. Tienen las organizaciones de La Irenita, algo de Ellerstina y la de los propios Castagnola, así que caballos no les van a faltar. No sé cómo terminarán jugando ya que ninguno es back, pero creo que lo van a hacer Facu y Jeta adelante, y atrás Pablo y Barto. Ojalá que no funcionen muy bien -carcajada- y que les podamos ganar.

Los resultados dirán si el equipo ganó o perdió con los cambios. Creo que, en lo individual, Polito (Pieres) ganó, porque en La Natividad no estaba pudiendo jugar con todo su potencial. Se notaba que estaba incómodo con Jeta adelante. Polito es un jugadorazo, y lo demostró este año en Inglaterra. Creo que a él lo va a favorecer el nuevo equipo. Sin embargo, como dije, en nombres La Natividad está más fuerte, porque Nachi Du Plessis es excelente jugador, pero no tenía suficiente organización.

Te pinto un escenario para 2024. Adolfito ya “largó” a “Poroto”, que seguramente va a ir a jugar con sus primos Castagnola, ese equipo necesita un buen back. Pero si Facundo vuelve a Ellerstina con sus hermanos, también necesitarán al “pibe” que defienda como lo hizo en la Triple Corona del 2010. Tampoco puede descartarse que Adolfito forme un nuevo equipo, en el que, con vos, tendría resuelto el tema defensivo ¿A dónde irías?

JMN: ¡Uf! No descarto nada. Disfrutaré esta temporada y veré. Tengo la mejor onda con los Pieres, pero definitivamente quiero sacarme presión. Deseo hacer algo que me divierta en serio. Ya estoy grande, y a esta altura de mi vida no desestimo formar yo un nuevo equipo.

Para terminar: Has marcado cracks como Facundo y Polito Pieres, y últimamente al “Jeta” Castagnola. ¿Cuál de ellos te costó más?

JMN: Son todos durísimos. “Jeta” no tiene techo. No se sabe dónde llegará, porque el tipo tiene todo: es muy joven, cada vez juega mejor, es muy rápido, tiene un temible tiro al arco desde lejos… dificilísimo. Pero hoy con la rotación el polo cambió, y es todo muy dinámico. Ya no son marcas individuales, sino que los jugadores se toman de acuerdo a su posición en la cancha. Hay mucho movimiento constante. De todas maneras, Polito también es crack. Dueño de un taqueo impresionante y además se ha montado muy bien en los últimos años, por lo que en la cancha es temible. Y ni hablar de Facu, con quien nos conocemos bien por haber jugado juntos… Repito: los tres son durísimos. Creo que nos espera una Triple Corona divertida, apasionante, con chances repartidas. No hay que olvidarse de Ellerstina, que con la ida de Facu se sacó la presión de ganar de encima y puede hacer muy buen papel porque individualmente le sobran condiciones… Ya hablé de la Hache, y La Ensenada también es un equipazo. Si a eso le sumamos el nuevo formato con el Abierto de Hurlingham en primer término, lo que le permitirá a Tortugas llegar mejor con sus canchas y a su vez que se juegue la clasificación en mejores pisos, todo contribuirá a que se vea mejor polo. No me caben dudas que la temporada 2023 será buenísima.

Escribe: Jorge Andrades

Especial para La Opinión