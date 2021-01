Cómo será el esquema para vacunar a los docentes y a quiénes aplicarán las dosis primero

Luego de la polémica desatada la semana pasada a partir del mensaje del expresidente Mauricio Macri en la que pedía que “abran las escuelas”, el debate en torno a la presencialidad volvió a instalarse en la agenda pública. En ese marco, el Gobierno adelantó que si bien no es condición para el retorno a las aulas, comenzará con la vacunación de los docentes en febrero, y reveló cómo será el esquema y a quiénes se priorizará para las primeras dosis.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, volvió a decir en las últimas horas que “la vacuna no es condición indispensable para la presencialidad”, pero advirtió que sí “va a permitir intensificar la presencialidad en las aulas”.

En ese sentido manifestó que a lo largo de la semana se definirá con el Ministerio de Salud la vacunación de docentes “de manera progresiva” a partir de febrero, tal como había adelantado también el gobernador Axel Kicillof durante la última actualización epidemiológica.

Así, Trotta reveló el esquema de vacunación que se piensa para los docentes: “Queremos priorizar la educación inicial, la educación especial y los maestros de primero, segundo y tercer grado, que sean los primeros en ser vacunados y después ir avanzando en el resto de docentes y profesores para fortalecer la presencialidad”, señaló en declaraciones a C5N.

La presencialidad en las escuelas tensa la relación del Gobierno con los gremios docentes, ya que desde los sindicatos advierten sobre el riesgo de volver a las aulas hasta que no estén dadas las condiciones epidemiológicas. No obstante, el ministro de Educación dijo que no será posible un retorno presencial al 100% porque las condiciones de infraestructura no están dadas para mantener el distanciamiento.

Consultado sobre el debate y la discusión política en torno a la vuelta a clases, Trotta declaró que “hay que evitar las discusiones que no tienen sentido”. “Es un desafío tan complejo, y lo vemos en el mundo. La complejidad que tenemos por delante implica diálogo y consenso. Coincidimos con todos en la necesidad de priorizar la escuela”, concluyó. (DIB) MCH