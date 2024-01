¿Cómo proteger a nuestras mascotas de los golpes de calor?

En días en que Trenque Lauquen y la zona transitan un periodo de altas temperaturas, siempre es importante estar alertas para evitar golpes de calor no sólo para las personas, sino también para nuestras mascotas las cuales también sufren y mucho estos intensos periodos estivales.

En ese marco, la veterinaria Silvina Pelayes contó a La Opinión qué hay que tener en cuenta a la hora de proteger a los animales que viven en el hogar.

“Lo importante en estos días de muchísimo calor y en los que hay alerta roja en toda esta zona, es prestarle atención a los golpes de calor. Hay que tener mucho cuidado con los animales viejitos, ya sean perros o gatos, que pertenecen a las razas predispuestas a los golpes de calor que son aquellas que tienen el hocico chato que se llaman razas braquicefálicas, como el Bulldog Inglés, el Bulldog Francés, el Pug Carlino, el Bóxer, el Shih Tzu, todos esos perritos son los que más sufren. También animales con ciertas patologías como perritos cardiópatas. Con todos ellos hay que tener un poquito más de cuidado y de atención que con el resto, si bien todos necesitan cuidarse mucho estos días”, dijo la profesional antes de agregar que “hay hacer hincapié en que siempre tengan su agua fresca, la alimentación habría que dársela a la nochecita, ya caído el sol, o a la mañana bien temprano, porque si no durante el día, con tanto calor y tanto gasto de energía, no quieren comer. Mantenerlos siempre en un lugar con sombra y, obviamente, que no queden atados al sol como tampoco dejar animales encerrados en los autos porque es muy riesgoso”.

En el mismo sentido, Pelayes señaló que “hay que tener en cuenta que los perros y los gatos no tienen glándulas sudoríparas, no transpiran como nosotros, ellos lo hacen por medio de las almohadillas plantares y del jadeo, entonces para ellos son bastante complicados estos días de tanta temperatura”.

Síntomas

Respecto de cómo darse cuenta cuando un animal se encuentra sufriendo un golpe de calor, la veterinaria explicó que “en estos casos, los perros y los gastos están muy agitados, respiran con la boca abierta, están decaídos, no reaccionan mucho ante estímulos, a veces las mucosas se empiezan a poner muy coloradas y hasta a veces color violeta. En casos más extremos se empiezan a tambalear y hasta pueden llegar a tener convulsiones. Cuando eso ocurre, lo importante es mojarlos con agua natural de la canilla, no con agua con hielo porque puede provocarle un shock. Entonces hay que mojarlos con agua natural y ventilarlos un poco, sin llegar a ponerlos bajo un aire acondicionado de golpe y acudir al veterinario cuanto antes”. “También es importante cuidarlos del ejercicio en horarios de más calor, que no salgan a caminar entre las 11 y las 18. hacerlo bien temprano a la mañana o a la nochecita. Lo grave en estos días es cuando hay mucho calor de día y que en la noche no refresca, esos son los días más propensos a que los animales sufran el golpe de calor”, señaló.