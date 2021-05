Cómo funciona el sistema de multas que rige en municipios para quienes incumplen medidas

El Gobierno provincial creó un fondo para que los montos recaudados de las multas económicas que se apliquen a particulares o comercios por el incumplimiento de las medidas de cuidado regresen a los municipios, como una forma de incentivar a los intendentes a que controlen las normas contra el coronavirus.

“Queremos que el sistema sea lo más rápido y dinámico posible para que a aquellos bonaerenses que no están entendiendo la gravedad de la situación, a aquellos irresponsables que no quieren entender que hay que cumplir las normas, aplicarles una multa muy muy alta, muy muy fuerte para que con el bolsillo entiendan lo que las neuronas no pueden entender. Por ahí el bolsillo tiene una potencia más fuerte que las neuronas”, dijo esta mañana en conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

Según un decreto que rige desde enero, el sistema de multas establece que el monto de las mismas puede ser de 10 a 500 salarios básicos, categoría 5 de 30 horas de la provincia, es decir, puede llegar a los 4,3 millones de pesos. En tanto, a partir del nuevo decreto publicado ayer –el 242/21– se crea un mecanismo a través del cual el 100% de lo recaudado regresa a las arcas municipales.

“Les hemos pedido a los 135 municipios que actúen como organismos de control de la normativa, porque son los que más presencia tienen en los territorios, más allá de la Policía bonaerense, que lleva permanentemente distintos operativos. La Policía puede desbaratar una fiesta clandestina pero no está para controlar el horario de cierre de un comercio”, explicó Bianco.

El funcionario de Axel Kicillof detalló además cómo se llevará adelante el mecanismo. “Un agente municipal labra un acta, se notifica a quienes participan de la infracción, quienes tienen que ir a hacer un descargo y a los 60 días el municipio debe determinar si se aplica la multa o no; en caso de que sí, se notifica la multa y la graduación de la multa y se le entrega una boleta de pago para efectivizarlo en un espacio de cobro. Esos montos ingresan a las arcas de la provincia y son devueltas en un 100% a los municipios”.

Cabe señalar que de acuerdo a ese sistema serán los intendentes los que deberán determinar la gravedad de la infracción y, por lo tanto, el monto de exacto de la misma. “En una resolución vamos a aceitar el mecanismo para que los municipios puedan establecer estas multas”, amplió el funcionario, quien señaló que las infracciones se labrarán por “el no uso de barbijos hasta la realización de fiestas clandestinas o cualquier otro incumplimiento de la normativa vigente”. (DIB) MCH