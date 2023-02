Cómo delincuentes aplican una de las modalidades de fraude más utilizadas

Desde hace meses se vienen conociendo noticias acerca de estafas concretadas a través de medios electrónicos con vecinos de Trenque Lauquen y la zona como víctimas, así como intentos de este tipo de delito que no llegan a concretarse, todo esto mediante diferentes acciones que incluyen diversos engaños, distintos tipos de procederes de ingeniería social y manejo de sistemas informáticos por parte de los delincuentes. Aunque hoy por hoy hay una modalidad bastante habitual que es importante tener en cuenta.

Según el testimonio de una vecina quien marcó haber sido blanco de estafadores, aunque en este caso los malhechores no se salieron con la suya, todo comenzó con la venta de una cama. “Nos quisieron estafar a través de la compra de una cama por Face. Es la nueva modalidad que utiliza esta ‘buena gente’ para hacerte caer y así lograr el cometido”, explicó.

Cómo actúan

La vecina contó: “Yo vendía una cama, se contactan desde Pico (La Pampa) para comprarla (con desesperación). No piden verla ni nada. Piden directamente CBU para transferir el dinero y envían comprobante de pago. Como a mi cuenta no llegaba el dinero, me dicen que es porque ellos tienen una ‘cuenta empresa’, que entonces me va a figurar un link donde yo tengo que autorizar esa transferencia. Por suerte, no encontré nunca dicho link. Ahí nos dicen que podemos autorizar por el cajero, que vayamos porque ellos ya habían transferido. Fuimos. Ahí nos llaman e intentan hacernos seguir los pasos por el cajero para ‘autorizar’ la transferencia. Por supuesto, no había tal transferencia, y empezaron a enredarnos y a pedirnos datos que por suerte no dimos. Por lo que nos cortan y bloquean del teléfono”.

“Nos comunicamos enseguida con un empleado del banco y nos cuenta que esta es la nueva modalidad de estafa. Que al enviarte un link que por suerte nunca encontré, lo abrís y le transfiero yo a él el monto por el cual vendía la cama”, comentó la vecina, añadiendo: “Uno cree estar exento a este tipo de cosas, pero la realidad es que no, y que de pensar que jamás caeríamos en algo así, nos encontramos anoche, en el cajero, a punto de ser estafados. Por suerte nos avivamos antes. Atentos y a cuidarnos, que este tipo de estafas es más común de lo que pensamos” .