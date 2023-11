¿Cómo actúa el seguro por choque entre familiares?

Como el seguro es obligatorio, la Ley de Tránsito exige contar con un seguro de autos que proteja, como mínimo, la responsabilidad civil del asegurado. Esta protección ampara los daños físicos y materiales que se puedan causar a terceras personas en caso de un accidente.

Además de la protección básica, hay otras opciones, e incluso se pueden ampliar las coberturas, para poder abarcar situaciones que no suelen estar cubiertas por un seguro convencional. Un ejemplo de esto pueden ser los accidentes que involucran a familiares… ¿cómo opera el seguro en este caso?

Es necesario conocer que, en el contrato del seguro, el choque entre familiares no está cubierto. Hay condiciones generales para todas las aseguradoras que indican en qué casos interviene el seguro y en qué situaciones no, por lo que el asegurador no indemnizará los daños por accidente de los siguientes involucrados:

Cónyuge y parientes del Asegurado o del Conductor hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad; y en el caso de sociedades, los de los directivos.

Personas en relación de dependencia laboral con el Asegurado o el Conductor, en tanto el evento se produzca en oportunidad o con motivo del trabajo.

Terceros transportados en exceso de la capacidad del vehículo, o en lugares no aptos para tal fin, o como pacientes en ambulancias.

¿Me cubre el seguro por choque entre familiares?

No, el seguro no asumirá la responsabilidad en caso de sufrir un accidente con un familiar. Esta situación se encuentra excluida en los términos y condiciones de una póliza de automóvil. Aunque inicialmente pueda parecer injusto, esta exclusión es lógica, ya que la aseguradora opera de manera preventiva.

Con esta disposición, se ampara la eventualidad de un fraude, en el que ambas partes puedan conspirar para simular un siniestro y obtener la indemnización. Es así que las compañías aseguradoras establecen un límite en el grado de parentesco entre el asegurado y el otro conductor involucrado. Este límite se extiende hasta el tercer grado de consanguinidad.

Las compañías aseguradoras pueden llegar a desconfiar de este tipo de eventos, incluso si ocurren entre vecinos, colegas de trabajo o personas con cualquier tipo de relación, aunque no sea de índole familiar.

Cualquier pariente directo, padre, madre, hermano, abuelo, sobrino o tío involucrado en el accidente, quedará excluido de cualquier opción de indemnización. A pesar de ello, cabe la posibilidad de que ocurra este tipo de hechos sin la intervención de acciones fraudulentas. En este caso, la única opción sería presentar un reclamo e incluso llevar el caso a juicio, aunque puede ser un desafío.

¿Cómo reclamar ante la aseguradora?

Enfrentarse legalmente a una aseguradora ante choque entre familiares, puede ser complejo; no obstante, se deberá seguir el proceso de reclamo por siniestro. Para ello, es importante comunicarse con la aseguradora para conocer el procedimiento en particular.

Es de gran importancia seguir el protocolo establecido por la compañía de seguros, que incluirá detalles como el medio de comunicación para la notificación (por ejemplo, por escrito mediante una carta, o vía e-mail), los plazos para presentar el reclamo y para recibir una respuesta por parte de la compañía, así como los posibles recursos en caso de que la aseguradora se niegue a indemnizar al asegurado.

En caso de negativa por parte de la aseguradora, el siguiente paso sería recurrir al Defensor del Cliente. También es esencial realizar este paso por escrito para dejar constancia de todo. La información sobre esta figura y los datos de contacto se encuentran en el contrato del seguro, lo cual posibilitará presentar el reclamo.

¿Qué otras situaciones no cubre el seguro?

Existen otros escenarios en los cuales las compañías de seguros no ofrecen cobertura. Incluso si se cuenta con una póliza contra todo riesgo, estas circunstancias quedan excluidas, por lo que es fundamental conocerlas:

Circular por calles no aptas: en caso de accidente o siniestro, las aseguradoras no ofrecerán asistencia mecánica ni responderán por los daños al vehículo si este circula fuera de la ruta permitida.

No socorrer a un accidentado: no prestar ayuda a un accidentado es ilegal. De ninguna manera se debe huir, ya que esto constituiría un delito de omisión de socorro que la aseguradora no cubrirá. Las víctimas, sin embargo, no quedan desamparadas, ya que la compañía responderá por los gastos médicos y los daños a los vehículos.

Catástrofes naturales: en caso de que el vehículo se vea afectado por un desastre natural, un accidente nuclear o daños debido a una manifestación o huelga, la aseguradora no proporcionará cobertura. En estos casos, el Consorcio de Seguros responderá si se cuenta con una póliza a terceros con cobertura de daños propios.

Modificar el vehículo sin informar a la aseguradora: si no se comunican los cambios al vehículo, los daños por accidente no estarán cubiertos. La aseguradora sólo se hará cargo de los daños a terceros, pudiendo negarse a cubrir los daños al propio vehículo.

Hijos menores de 25 años conduciendo sin estar en la póliza: en este caso, el seguro no brindará cobertura. Sin embargo, si tiene más de 25 años y más de dos años de experiencia con licencia, la mayoría de las compañías cubrirán los daños propios y a terceros, aunque podrían aplicarse ciertas franquicias.

No contar con la póliza vigente: si el seguro de autos está fuera de vigencia, no se cubrirán los daños por accidente.

Para asegurarse de contar con una cobertura de seguros adecuada al tipo de vehículo y al uso que se le de, es recomendable utilizar los comparadores online como Comparaencasa, donde se puede cotizar sin costo, comparar precios y coberturas de las diferentes compañías, y contratar el seguro en minutos, obteniendo importantes descuentos y beneficios adicionales.

En caso de accidente entre familiares, es de gran importancia revisar detenidamente la letra pequeña del contrato, especialmente si se está considerando cambiar de compañía o si se ha estado involucrado recientemente en un accidente.

Las exclusiones expuestas pueden variar según cada compañía aseguradora. Hay situaciones, dentro de las mencionadas, que pueden estar amparadas en ciertos planes de coberturas más ampliadas. No dejes de consultar con tu asesor de seguros.