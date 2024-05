Comienza otra campaña para que vecinos de la zona puedan acceder a bicicletas adaptadas

El 9 de noviembre próximo en la Plaza San Martín de Trenque Lauquen se llevará a cabo el Festival de la Resiliencia y la Empatía. Y de cara a este evento ya se abre la campaña para que los interesados puedan inscribirse con el fin de acceder a una bicicleta adaptada aportada por la Fundación Jean Maggi y la empresa Appfire.

Este año la propuesta será más grande respecto a ediciones anteriores, ya que se sumará una serie de talleres, cuyos detalles se conocerán más adelante.

“La Fundación y la empresa quieren que Trenque Lauquen sea un punto de referencia importante en la entrega de bicicletas adaptadas, así que comenzamos una campaña en Trenque Lauquen y en ciudades vecinas, para que la gente tenga acceso, conozca el trabajo de la fundación y, el que lo necesita, pueda llegar a tener su bicicleta. Ése es uno de los ejes principales de esta tercera edición”, señaló Esteban Monópoli, referente a nivel local de la organización del evento.

Llegar a más gente

Una entrega de bicicletas adaptadas ya se concretó en la segunda edición del Festival. “En la primera edición sentamos bases. Ahí conocimos a Ana Etchepare, directora de Discapacidad del Municipio. Comenzamos a trabajar en difundir. Ana conoce muy bien la labor de la Fundación. Y arrancamos un trabajo muy interesante, cuerpo a cuerpo durante un año. Se pudieron llegar a entregar diez bicicletas en la segunda edición, que fue el año pasado, y ahora queremos llegar a muchísima más gente”, destacó Monópoli, informando además que la Fundación Jean Maggi está instalada en el país, puntualmente en Córdoba, así como en otros países.

A esto, el entrevistado añadió que “con la ayuda de Ana y la articulación de la Dirección de Discapacidad se va a llegar a otros municipios para que la entrega sea aún mayor”.

Inscripción

El dato a tener en cuenta es que los interesados en acceder a una de las bicicletas adaptadas que forman parte de la propuesta ya pueden inscribirse como postulantes mediante la página web de la fundación Jean Maggi (fundacionjeanmaggi.org) o acercándose a la Dirección de Discapacidad local, donde se ayudará a completar la inscripción correspondiente. “Es un trámite personal y, obviamente, gratuito, lo puede solicitar cualquier persona y la Fundación es la que marca los requisitos. Son ellos los que dicen si otorgan la bicicleta o no. Inicialmente los requisitos son poder mover la bicicleta: ellos se basan en la idea de que se va a entregar a alguien que realmente la use, no van a entregar la bicicleta porque sí, o porque se tengan ciertas condiciones solamente, sino que también tiene que haber una motivación para usarla”, detalló Ana Etchepare.

La idea es que los interesados se vayan inscribiendo, ya que a partir de eso se solicitan algunos datos referidos a por qué cada uno necesita un vehículo adaptado, y se solicitarán videos sobre movimientos corporales, demostraciones de fuerza, apertura de brazos y otras acciones, destacándose que estarán disponibles dos tipos de bicicletas, unas que se mueven con las manos, con una manivela, y otras con los pies, con una pedalera, siendo estas últimas tricicletas, a la vez que hay dos medidas de cada modelo, como para que se puedan adaptar a distintos pesos, alturas y condiciones físicas. Por otra parte, tras una serie de pruebas con las bicicletas que también se filman, recién se define el aporte de las unidades, y la entrega se concretará en el próximo Festival, el sábado 9 de noviembre.

Campaña

Así comienza una nueva campaña, “interactuando la empresa Appfire, la fundación Jean Maggi y la Dirección de Discapacidad de Trenque Lauquen, con la cual se van a visitar distintos municipios, porque se quiere que llegue la mayor cantidad de bicicletas a aquellos que las necesiten”, tal como señala Monópoli, recordando que quienes estén interesados ya pueden iniciar su trámite de inscripción para recibir las bicicletas, que tan importantes pueden resultar para la vida de muchas personas.