Comienza la inscripción para la segmentación de tarifas: claves y plazos

A partir del viernes estará disponible el formulario que deberán completar aquellos usuarios de los servicios de electricidad y gas por redes que quieran conservar los subsidios, y si bien no habrá quita automática de la asistencia, la idea es que rija el nuevo sistema desde el 1 de agosto.

Según explicó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, el formulario estará tanto en la página www.argentina.gob.ar como a través de la aplicación Mi Argentina y la segmentación regirá desde el mes que viene. “A partir del 1 de agosto comenzarán a regir las tarifas de acuerdo con las tres franjas fijadas por el decreto dictado hace un mes por el presidente Alberto Fernández”, aseveró.

Al respecto, explicó que al formulario “tienen que ingresar absolutamente todos los que creen que pueden recibir el subsidio, ya sea porque tiene tarifa social o porque está en la franja de ingresos medios”. Y añadió: “Son datos muy sencillos de llenar y van a cruzarse con los que están en poder del Estado; una vez que estén cruzados, se van a empezar a cobrar las tarifas plenas y con los diferentes subsidios según la franja que pertenezcan”.

Sin embargo, un cambio que se conoció en las últimas horas beneficiará a los usuarios: a diferencia de lo ideado por el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, no habrá quita automática de la asistencia. Es que la secretaría de Energía que conduce Darío Martínez, definió avanzar con la segmentación respetando la característica “quita por nivel ingresos” que se dispuso en el decreto sobre el tema, pero dándole al Estado un mayor plazo de análisis de los datos.

Por lo tanto, la quita de subsidios a usuarios no será retroactiva a junio ni nadie que no se anote en el registro perderá el beneficio hasta tanto no termine el plazo de inscripción. además, una vez completado el registro, el Gobierno articulará con los responsables y gobiernos de cada jurisdicción del país para que la quita tenga racionalidad.

Cabe recordar que a partir del decreto 322/22 se establece que dejarán de percibir subsidios aquellos que cumplan alguno de los siguientes requisitos: ingresos mensuales netos superiores a un valor equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales (350 mil pesos, según los últimos datos de Indec), titulares de tres o más automóviles con antigüedad menor a cinco años; titulares de tres o más inmuebles; titulares de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo, y/o titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

Según el Gobierno, todos los que cumplen con alguna de esas condiciones equivalen al 10% de la población y no deberán inscribirse en ningún lado. El resto de los usuarios deberán anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) a través del formulario web o bien completarlo de manera presencial en las oficinas de la Anses o de las distribuidoras de luz y gas.

Siempre de acuerdo a estimaciones oficiales, la segmentación prevé tres niveles de usuarios: los beneficiarios de la tarifa social, los que por su capacidad económica dejarán de tener tarifa subsidiada y, en el medio de esos dos extremos, los que podrán acceder a los subsidios.

En el primer caso, el aumento en todo 2022 no será superior al 40% de la variación salarial del año pasado (53,4%), que resulta equivalente al 21,36%. Para el nivel medio, ese incremento será del 80% de la variación salarial de 2021, equivalente al 42,72%. (DIB)