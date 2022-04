Comienza la competencia de las categorías formativas

La Asociación Básquetbol Trenque Lauquen anunció el inicio del Campeonato de Formativas 2022, con las categorías U13, U15 y U17, para este viernes, sábado y domingo, con la participación del FBC Argentino de Trenque Lauquen, Deportivo Argentino de Pehuajó, Atlético Rivadavia de América, EM Basquet de Henderson, Deportivo Casares y Atlético Ameghino.

En cuanto al fixture, para los partidos de ida, será el siguiente con la fecha 1: Atlético Rivadavia vs. EM Basquet de Henderson, Deportivo Casares vs. Atlético Ameghino y Deportivo de Pehuajó vs. Argentino de Trenque Lauquen.

En la fecha 2, del 15/4 al 17/4, jugarán Atlético Ameghino vs. Atlético Rivadavia, EM Basquet vs. Deportivo de Pehuajó y Argentino de Trenque Lauquen vs. Deportivo Casares.

Por la fecha 3, del 29/4 al 1/5, se medirán Atlético Rivadavia vs. Atlético Ameghino, Argentino de Trenque Lauquen vs. EM Basquet de Henderson y Deportivo de Pehuajó vs. Deportivo Casares.

En el marco de la fecha 4, del 13/5 al 15/5, jugarán EM Basquet de Henderson vs. Atlético Ameghino, Deportivo Casares vs. Argentino de Trenque Lauquen y Deportivo de Pehuajó vs. Atlético Rivadavia.

Por la fecha 5, del 27/5 al 29/5, se enfrentarán Argentino de Trenque Lauquen vs. Atlético Rivadavia, Atlético Ameghino vs. Deportivo de Pehuajó y EM Basquet de Henderson vs. Deportivo Casares.

Por la fecha 6, del 10/6 al 12/6, Atlético Rivadavia vs. EM Basquet de Henderson, Argentino de Trenque Lauquen vs. Atlético Ameghino y Deportivo de Pehuajó vs. Deportivo Casares.

Y por la fecha 7, del 24/6 al 26/6, jugarán EM Basquet de Henderson vs. Atlético Ameghino, Deportivo de Pehuajó vs. Argentino de Trenque Lauquen y Deportivo Casares vs. Atlético Rivadavia.

Receso y definiciones

Durante julio habrá receso invernal, y a principios de agosto comenzarán a jugarse los partidos de vuelta: otras siete fechas, hasta fines de octubre.

Luego, en noviembre, habrá semifinales, y a principios de diciembre, las finales, que serán al mejor de tres juegos como máximo.