Comienza el Encuentro de Áreas Penales III

Con un extenso temario y la destacada presencia del Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni, y la Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios de la Nación, Dra. María Laura Garrigós, se desarrollará desde hoy hasta el sábado el III Encuentro de Áreas Penales organizado por el Colegio de Abogados de Trenque Lauquen.

El programa abarca una amplia temática sobre Derecho Penal, Actualidad y Tercera Vía delnDerecho Penal, Problemas Actuales del Proceso Penal y su Litigación, Reforma del Proceso Penal, Encierros Punitivos y Cautelares.

La apertura del III Encuentro de Areas Penales se realizará vía plataforma Zoom este jueves a las 13.30 y ese día la jornada se extenderá hasta después de las 17.20, cuando está prevista la última presentación del día. El encuentro es auspiciado por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (ColProBA) y se entregarán certificados de participación. Los interesados debenm inscribirse en el link: https://www.catl.org.ar/capacitaciones/12/inscripcion.

Como expositores invitados, mañana el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni disertará sobre Derecho penal y Derechos Humanos, y el sábado la Dra. María Laura Garrigós se referirá a la Violencia Institucional. Mario Alberto Martín integra el comité organizador y aclaró que “las jornadas son totalmente abiertas y se transmitirán también por la plataforma Youtube. El inicio será con palabras del actual presidente del Colegio de Abogados de Trenque Lauquen, Dr. Hugo Palomeque, y luego habrá ponencias con representantes de los Colegios de La Plata, Pergamino, Quilmes y Junín en la primera jornada”.

Un orgullo para Abregú

En tanto, el Dr. Lito Abregú fue elegido para hacer la presentación del Dr. Zaffaroni, y se mostró halagado y expectante por el hecho que la convocatoria tenga una organización local. “Trenque Lauquen es mi segunda casa porque hace más de una década que estoy, me han tratado muy bien y es un orgullo porque siento que es como devolver algo de todo lo que me dio esta ciudad” aseguró el funcionario en diálogo con La Letra Chica, en Radio Omega.

Con respecto a la figura de Zaffaroni el viernes, Abregú subrayó que “por lo que piensa, lo que siente y lo que conozco de él desde hace más de 30 años que venimos trabajando juntos en,distintas actividades académicas, hace que me reconforte la sensación de presentarlo en el interior de la provincia”. Y adelantó que “seguramente en esta oportunidad va a redoblar la fuerza

que tiene de tantos encuentros en todo el mundo, por dos motivos fundamentales, ya que él siempre dice que el Derecho es lucha, y hay dos hechos fundamentales que ocurrieron en Latinoamérica que son ejemplo de eso. Una es la elección de Bolivia y otra el plebiscito en Chilem para modificar la constitución de ese país”.

Por último, el funcionario afirmó que se siente “muy feliz, contento y ansioso, por eso quiero agradecerle a las autoridades del Colegio de Abogados Trenque Lauquen y principalmente al Dr. Mario Martín que me eligió para esto”.

Programa jueves 29

13.30 hs. Apertura. Derecho Penal.

13.50 hs. Implicancias del proyecto de ley de Víctimas del delito. Análisis de la Comisión de

Asuntos Penales y Penitenciarios de ColProBA / Dra. Eugenia Castro (CALP) – Dr. Diego Balaz

(CASI).

14.20 hs. Criterio de oportunidad y suspensión del proceso a prueba. / Dr. Lucas Walter (CAP).

14.35 hs. Violencia institucional de carácter transversal y la utilización de la figura de la asociación

ilícita a esos efectos. / Dres. Daniel Galvagno y Marcelo Britos (CALA).

14.50 hs. Defraudaciones mediante medios tecnológicos / Dr. Jonatan Robert (CALP)

15.05 hs. Femicidio: del punitivismo a la búsqueda de prevención. / Dra. Elizabeth Beatriz Talarico

(CAQ).

15.20 hs. Determinación judicial de la pena. / Dr. Darío De Ciervo (CAJ).

15.35 hs. La imputación objetiva frente a los resultados remotos. / Dra. Marcela Micolaichuk

(CAQ).

15.50 hs. El problema de identidad dwel derecho penal argentino. / Andrés Viviano (CAM).

16.05 hs. Problemáticas en torno a la figura del lavado de activos de origen delictivo / Dr. Hernán

Silva (CABB).

16.20 hs. Break – Difusión de video referencial. Actualidad y Tercera Vía del Derecho Penal

16.40 hs. Presentación del Segundo Módulo.

16.50 hs. Tres situaciones conflictivas del proyecto de ley de víctimas. / Dr. Julio Towphya (CALZ) –

Dra. Carmen B. Viale (CALZ)

17.05 hs. La llamada tercera vía en el derecho procesal penal. / Dr. Eduardo Di Genares (CAMDP) –

Dra. Gisela Cabrera (CAMDP).

17.20 hs. Pandemia y restauración del tejido social. / Dr. Patricio Gandulfo (CASI)

Programa viernes 30

14.00 hs. Apertura Segunda Jornada. Problemas actuales del proceso penal y su litigación

14.20 hs. Derecho penal en época de pandemia. Análisis de la Comisión de Asuntos Penales y

Penitenciarios de ColProBA. / Dr. Mario A, Martín (CADJTL) – Dra. María Elena Maya (CADJTL).

14.40 hs. La desigualdad de armas del proceso penal en el sistema informático en cuanto al acceso

al expediente digital. Dificultades en el principio de libertad probatoria. / dr. Nicolás Proz (CAQ).

14.55 hs. El difícil acceso a la justicia en tiempos de Covid-19. / Dras. Laura Benítez y Susana Vives

(CAZC). Reforma del Proceso Penal.

15.10 hs. Presentación del Segundo Módulo.

15.20 hs. Nuevo Código Procesal Penal Federal. Sistema Acusatorio y rol del abogado. / Dr.

Gonzalo Artola (CAM).

15.35 hs. Interacción entre la ley de ejecución penal y la ley migratoria: Una trampa para los

extranjeros condenados en Argentina. / Dr. Gastón Matías Marano (CAMGR).

15.50 hs. El rol del abogado del niño en el proceso penal. / Dra. María Inés Amato (CALM).

16.05 hs. La intervención de la persona jurídica en el proceso penal. / Dr. Sebastián Bouvet (CALP).

16.20 hs. Principio de congruencia y cambio de calificación legal a la luz de la reforma procesal. /

Dr. Tomás Beldi (CASI).

16.35 hs. Constitucionalizaicón de la prisión preventiva. / Dra. Carla Vanesa Arrighi (CALM).

16.50 hs. Break – Difusión video referencial.

17.00 hs. Expositor Invitado: Raúl Eugenio Zaffaroni.

Programa sábado 31

10.10 hs. Encierro cautelar a la luz del nuevo Código Procesal Penal federal y de los Organismos

Internacionales. / Dra. Cynthia Martínez Aquino (CALZ).

10.25 hs. La violencia institucional y la sub-selectividad criminalizante como método de reinserción

social. / Dras. Ana María Canal y María Cecilia Caballero (CAM).

10.55 hs. Institucionalidad en la ejecución de la pena. ¡Y para colmo con los niños y las niñas!. / Dr.

José Luis Casariego (CAQ) – Gisela Duckardt (CAQ).

11.10 hs. Derechos Humanos en las cárceles en tiempos de pandemia. / Dres. Juan carlos Valente

– Carlos Emilio Valente (CAD).

11.25 hs. Emergencia carcelaria a la luz del Plan de Seguridad Integral. / dr. Rodrigo Domínguez

(CAQ).

11.40 hs. El hacinamienro carcelario y su impacto en el cómputo de pena. / Dres. Damián Barbosa

y Mario Coriolano (CALP=.

12.10 hs. Break – Difusión video referencia.

12.20 hs. Expositora Invitada: Dra. María Laura Garrigós.

13.20 hs. Cierre de las Jornadas.