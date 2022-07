Comienza a jugarse el Torneo Clausura “Centenario CATL”

La Liga Trenquelauquense de Fútbol pone en marcha el segundo certamen oficial del año para las divisiones primera y tercera, con la fecha 1 del Torneo Clausura, que se jugará entre hoy y mañana.

El campeonato tendrá el nombre de “Centenario CATL”, en honor al 100° aniversario del Club Atlético Trenque Lauquen, y para hoy se programaron dos cruces, desde las 13 en tercera y a partir de las 15 en primera. Por un lado en el Complejo de Pellegrini, Atlético de esa ciudad recibirá a Progreso, con Sebastián Rosino arbitrando en la división mayor y Jorge Sabre en tercera.

Mientras que Monumental será local ante Atlético Trenque Lauquen, con Jonathan De La Torre como juez principal en tercera y Claudio Maldonado en primera.

Mañana, en Beruti, Giat recibirá a Ferro, siendo árbitro Ignacio Reynoso en tercera y Marcelo Saavedra en primera. En este cruce el ex jugador de fútbol Luis “Mota” Blandi, quien se desempeñó durante más de 20 años en el Club Giat de Beruti, recibirá una distinción por parte de la Comisión Directiva de la institución y será saludado y reconocido por toda la familia “fabriquera”. Será durante la previa al duelo de primera división.

En tanto el Complejo de Pellegrini volverá a ser escenario en esta fecha el domingo, ahora con Huracán y Tres Llantas como protagonistas, ante los arbitrajes de Luis Moyano en tercera y Nelson Coronel en primera. Y Argentino será anfitrión de Barrio Alegre, arbitrando Julio Martinez en tercera y Gustavo Moreno en primera.

Libre quedará Las Guasquitas.

Inferiores

Las divisiones inferiores iniciarán por su parte el Torneo Intermedio que también se llamará “Centenario CATL”.

Por este certamen hoy desde las 13 jugarán Giat vs. Ferro y Argentino vs. Barrio Alegre, y mañana Monumental vs. Atlético Trenque Lauquen, quedando libre Las Guasquitas.

Senior

El Fútbol Senior también dará comienzo a su Clausura, siempre homenajeando el centenario del “Indio”, y en la primera fecha, el domingo desde las 9.45 se medirán Argentino vs. Las Guasquitas, Barrio Alegre vs. Ferro, Giat vs. Monumental y Atlético TL vs. Progreso, cumpliendo fin de semana libre Tres Llantas.

Las damas

Mientras que en el Fútbol Femenino, por el inicio del Clausura que también se llama “Centenario CATL”, el domingo en cancha de Ferro a las 13.30 y las 15.30 se enfrentarán el “Verde” vs. Monumental y Argentino vs. Tres Llantas, quedando libre Atlético TL.