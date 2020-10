El presidente del Comité de la UCR, Francisco “Pepe” Font, salió a cuestionar con dureza a la oposición partidaria y dijo que “lo ideal sería que no se presenten” ya que se recibieron denuncias por irregularidades en los avales.

Entrevistado en “Oeste BA Radio” de FM Omega, el titular del radicalismo, hasta sugirió que si la oposición interna, que postula a Pierina Danda para la presidencia, no se presenta, no significaría nada grave porque “no representan a muchos” en el partido. “Cometieron un hecho casi delictivo, yo en su lugar no me presento” dijo.

“Hemos recibido las denuncias, la Junta Electoral encontró irregularidades porque hubo vecinos que aparecían como avalistas de listas y cuando se lo llamó informaron que no habían prestado conformidad para la otra lista. De todos modos se homologaron las dos listas”, contó en el inicio.

Luego “siguieron apareciendo vecinos que planteaban firmas falsificadas, muchos de ellos hicieron la presentación por escrito y están en el partido y una de estas cartas fue publicada en las redes sociales y entonces se enteró todo el mundo”.

“Es un acto desleal”

Para Font “es un acto desleal, no es legal y hay que resolverlo”. “Nosotros le pedimos a la otra lista que le dé explicaciones a la gente pero no lo hicieron. Esto es un trance duro para el partido porque nunca antes ocurrió, y yo estoy desde 1983, nunca se falsificó la firma”, indicó.

Lamentó además que “haya otros tiempos, otros comportamientos, y otras urgencias”. “Estas situaciones las vemos también en el Concejo Deliberante donde dividieron el bloque, y los hemos convocado a todas las actividades del comité y no participaron”, señaló.

“Estoy enojado”

Por otro lado Font sostuvo: “Es una cuestión de lealtades y cosas legales, si estás mal estás mal. Si estuviera en su lugar retiraría la lista porque están en infracción, si estás en orden nadie te puede bajar pero siguen apareciendo cartas que marcan la presencia de un hecho casi delictivo. Ellos van a competir en deslealtad”.

“Desde 1982 que tuve la primera interna y salvo algunos años de acuerdos, siempre tuvimos internas, no es nada grave competir, es bueno”, dijo por otra parte, añadiendo luego: “Estoy enojado porque les dimos todas las oportunidades para que participen del partido y hay hasta un integrante de la lista que tampoco firmó, es de una gravedad inaudita”.

Por último referido al diálogo entre las partes comentó: “He hablado con el apoderado de la lista Mauricio Rodecker en buenos términos, me entrevisté también con Adhemar Enrietti. Yo como presidente no quiero que estas cosas pasen en el partido”.