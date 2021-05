Comercios afirman que no van a cerrar, mientras la Comuna prepara un pedido especial a la Provincia

Tanto referentes de comercios de distintos rubros como sus propios clientes desplegaron una campaña a través de las redes sociales señalando que no cerrarán sus puertas. No obstante, desde la Municipalidad se afirmó que quienes no cumplan serán infraccionados.