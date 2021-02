Comenzó la vacunación contra el Covid-19 para la Policía bonaerense, pero a nivel local no hay novedades

El personal de las fuerzas bonaerenses de seguridad se sumó este lunes al plan de vacunación contra el coronavirus de la administración de Axel Kicillof, entre cuyos beneficiarios ya están incluidos personas mayores de 70 años, docentes y auxiliares con factores de riesgo y trabajadores de la salud.

El operativo se lleva a cabo, en esta primera etapa, en Puente 12, en la Autopista Riccheri y Camino de Cintura -La Matanza- y en la Escuela de Policía Juan Vucetich, en el Camino Centenario Km 17.500 -Berazategui-.

Se trata de la primera fase de la campaña de vacunación contra el Covid para efectivos de las fuerzas policiales bonaerenses el cual con el correr de las semanas se extenderá a todo el territorio provincial.

Situación dinámica

A nivel local aún no hay confirmación acerca de cuándo podría comenzarse con la vacunación para personal policial del distrito. Lo informó el jefe de la Departamental distrital de Policía, comisario Marco Arregui quién sostuvo que por el momento no hay información al respecto. Aunque detalló que se trata de una situación dinámica por lo cual no descartó que en los próximos días haya novedades al respecto.